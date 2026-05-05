Dante Spinetta regresa a los escenarios para dar inicio a una nueva era

En este esperadísimo regreso de Dante a Buenos Aires, el público podrá experimentar en directo, por primera vez, el viaje sonoro que significa esta nueva ambición artística del compositor y productor argentino, que forma parte de la trilogía que componen Puñal, Mesa Dulce y Día 3. Con una banda de músicos virtuosos que lo acompaña hace tiempo, Axel Introini en teclados, Pablo González en batería, Matías Rada en guitarra y Matías Mendez en bajo, el rey del funk, que rompe barreras con este nuevo trabajo, llegará a Niceto con la fuerza de un trabajo discográfico que lo representa y lo afirma como un precursor en la mezcla de estilos en la música latinoamericana.