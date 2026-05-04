Polémica en Gran Hermano: el marido de Daniela De Lucía habló del video que la dejó expuesta

A lo que la pareja de De Lucía aclaró que no tienen ningún acuerdo previo para permitir algún acercamiento con otra persona mientras ella esté en el reality: "No hubo infidelidad y no tenemos ningún pacto", dejó en claro el invitado de entrada.

En ese sentido, Leo aseguró que su accionar forma parte de las reglas del juego y no desconfía de ella: "Yo quiero a esa Dani que yo conozco. Es juego de ella 100 por ciento. Va a ganar y está trabajando, entonces si vos por trabajo tenés que ir y chaparte a Leonardo Di Caprio... Cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos, no sé".

Además reconoció que los planes de boda que tenían se vieron alterados por su ingreso a Gran Hermano: "Durante el día no sé por qué está hablando de cómo nos vamos a casar cuando suspendimos todo por Gran Hermano, así que veremos. Saluda más a las mascotas que a mí".

Y sobre su vida mientras Daniela De Lucía se encuentra en el reality comentó que está muy tranquilo y aclaró: "Tengo 54 años, soy un señor, parezco buena onda pero soy medio agreta".

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El violento ida y vuelta entre Nazareno y Pincoya en Gran Hermano

Nazareno Pompei y Jennifer Pincoya Galvarini protagonizaron una fuerte pelea en vivo en la casa de Gran Hermano que dejó a todos los participantes en shock.

Todo comenzó cuando Pincoya pidió frente a cámara que el público vote para que Nazareno abandone la casa. Lo que parecía una jugada más dentro del juego desató una reacción inesperada del exfutbolista, que no dudó en enfrentarla.

Visiblemente alterado, Nazareno subió el tono de inmediato: “No te hagas la bolu.. ¿Estás pidiendo que me vaya yo? Aguantátela después, eh. Conmigo no jugás con eso”, lanzó directo.

Lejos de retroceder, Pincoya sostuvo su postura con un seco “sí”, lo que terminó de encender la furia de su compañero. “No me tratés de traicionar. Pedí que me vaya yo, pedilo”, insistió él enojadísimo.

El cruce escaló en segundos: “No te hagas la loca conmigo, que yo no soy estos giles”, repitió Nazareno, mientras el resto de los participantes observaba sin intervenir.

Antes de retirarse de la escena, cerró el tenso episodio con insultos como “bocona” y “fantasma”, dejando el clima de la casa en medio una total tensión.