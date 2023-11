Este es el Lineup de Lollapalooza Argentina 2024

Para los amantes del pop, estarán también la cantante y actriz Dove Cameron, los argentinos Bandalos Chinos, Juliana Gattas y Fermín, y para quienes vibran con la música urbana habrá otras figuras como Bhavi, Robleis y FMK, entre otros. El rock dirá presente en múltiples facetas, con psicodelia de la mano de King Gizzard & the Lizard Wizard, en el cruce con la electrónica con los locales y ascendentes Peces Raros, en plan alternativo con Nothing but Thieves…

La electrónica crece en el festival y suma nombres internacionales como el del dúo francés The Blaze, ZHU, cantante y productor norteamericano de origen chino, Timmy Trumpet y su electro house, y el dúo canadiense Loud Luxury, así como con representantes locales como el DJ y productor Mariano Mellino, Franzizca, aportando una cuota de techno al festival y la ecléctica Anita B Queen. Habrá también punk jazz, darkwave y trip hop de la mano de su rey indiscutido King Krule, R&B del mexicano/estadounidence Omar Apollo, ¡y mucho más!

El festival convertirá Buenos Aires en la meca musical de la región durante el 15, 16 y 17 de marzo de 2024 en el Hipódromo de San Isidro, y ahora que se dio a conocer la grilla, abre la venta de los últimos abonos para ser parte de la fiesta musical más imperdible del país. Los tickets ya están en venta únicamente a través de All Access .

LINEUP

Blink-182, Feid, SZA, Sam, Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo, King Gizzard & the Lizard Wizard, MK, JADEN, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Bhavi, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Robleis, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, JAZE, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle, Fiah Miau

Con ocho exitosas ediciones en su haber, Lollapalooza Argentina ya demostró que sabe dar la fiesta musical más importante de Latinoamérica. Por eso, año a año fue ganando adeptos y es hoy una tradición arraigada en el calendario musical de la región, con todo lo mejor de la música, una increíble propuesta gastronómica, intervenciones artísticas memorables y un lugar cada vez más preponderante para iniciativas de cuidado del medioambiente y del bienestar general. Además, #LollaAR se destaca como el único festival con una propuesta integral para los más chicos, el espectacular Kidzapalooza, para que el festival pueda disfrutarse en familia y los nuevos melómanos despierten su pasión por la música y el arte en sus primeras experiencias de espectáculos en vivo.

Fiel a su espíritu que hace de la diversidad en todos los sentidos –de gustos, de géneros, de edades, de disciplinas, de países de origen– cada edición ha tenido una curaduría repleta de lo mejor del talento internacional y local para reunir a los artistas que los fans más anhelan ver en vivo y también descubrir a otros que no conocían. Este historial les ha ganado la confianza de los amantes de la música: además de reunir a los fans de los artistas que integran su grilla, #LollaAR tiene fans propios, seguidores del festival en tanto experiencia imperdible y punto alto del año.

La última edición, realizada en marzo de 2023, fue una fiesta de proporciones colosales: más de 330 mil fans pasaron por el Hipódromo de San Isidro durante un fin de semana de celebración y sin contratiempos. Además, más de un millón de personas sintonizaron los recitales desde sus casas con la cobertura de Flow. Fueron más de 100 shows y sideshows –recitales de formato más íntimo en venues de la ciudad en los días previos y posteriores al festival–, entre los que podemos destacar a los artistas que vinieron de visita como Billie Eilish, Drake, Twenty One Pilots, Lil Nas X y Rosalía, así como a los locales Trueno, Chano, Marilina Bertoldi, Dante Spinetta, Usted Señalemelo, por nombrar solo algunos.

Lollapalooza Argentina es el encuentro cultural más importante de nuestro país, en el que la música convive con diferentes expresiones artísticas reuniendo a todas las generaciones en una fiesta impresionante que promueve el arte y la diversidad en todas sus formas.