Hadrian presenta su tema "A quemarropa" en Argentina: "Estoy muy agradecido por el apoyo que me han dado"

Asimismo, este tema fue lanzado junto al videoclip oficial, que ya puede verse a través de YouTube. Hadrian filmó este video en el Centro Histórico de La Habana, Cuba, bajo la dirección de José Rojas.

"Estoy muy feliz y agaradecido por el apoyo que me han dado en Argentina. Es la tercera vez que vengo a la Argentina y siempre me han abierto los brazos, me han tratado muy bien. Tengo muchos amigos dentro de la escena urbana como es Duki por ejemplo. Hay una conexión muy interesante con la gente de Argentina", señaló Hadrian.

En menos de dos semanas, el video superó las 100 mil reproducciones, y recibió muy buenos comentarios por parte de sus seguidores.

La trayectoria de Hadrian

Adrián Salguero Mora, mejor conocido como Hadrian, es un artista mexicano muy conocido en el ámbito del rap y principalmente en el freestyle.

Inició su carrera en 2006 como rapero y freestyler, y en 2007 incursionó en las famosas batallas, donde obtuvo el campeonato nacional en cada una de las competencias en las que participó.

Asimismo, en 2008 ganó la máxima competencia nacional denominada La Batalla de Gallos, y el mismo año quedó como campeón internacional.

Sin duda, estas batallas fueron un importante trampolín para su carrera, pues a raíz de esto pudo publicar su música y experimentar ritmos nuevos, ya que gracias a las influencias que recibió de niño -como la salsa, los tríos y la música vernácula- posee un amplio criterio musical, que le permite jugar con diferentes ritmos.

En 2013, se convirtió en el primer mexicano en hacer trap con el lanzamiento de su primer tema “El Chef”, compuesto por él mismo. De la mano con su nuevo proyecto musical, hasta 2014 siguió haciendo batallas como campeón, hasta que en Chile perdió el título y se dedicó 100 por ciento a la música con el objetivo de internacionalizarse y buscar un sonido con una identidad mexicana.

Años después Hadrian fue mencionado por la revista Vice y Noise como el “Padre del Trap” y comenzó a experimentar ritmos como los corridos urbanos y el drill, ritmos donde Hadrian se mueve actualmente.

El tercer tema que lanzó con este género, su más grande tema, “El niño de oro”, tiene 45 millones de visitas en YouTube, lo que le ha dado gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.