Justin Quiles y Lenny Tavárez lanzan Superarte

Justin Quiles y Lenny Tavárez

SUPERARTE también reúne a figuras clave de la escena urbana actual, incluyendo a Blessd, Eladio Carrión, J Balvin, Jowell & Randy, Sech y Dalex, ampliando el alcance sonoro del proyecto sin perder coherencia conceptual.

El universo del álbum comenzó a revelarse con los sencillos previamente lanzados. “THANK YOU BB” marcó el regreso al reggaetón que se siente, fusionando la nostalgia del perreo clásico con una producción moderna y pulida. “LAS NEAS”, junto a Blessd, rindió homenaje a Medellín y su cultura urbana con un sonido crudo y auténtico que conecta el barrio con la narrativa conceptual del proyecto. Más recientemente, “ESPACIO” presentó la faceta más romántica y madura del dúo, moviéndose entre el afro y un reggaetón suave que habla de intención, manifestación y equilibrio emocional.

Justin Quiles, uno de los compositores más influyentes del movimiento urbano con más de cinco mil millones de reproducciones combinadas y colaboraciones junto a artistas como Karol G, Daddy Yankee y Maluma, reafirma con este lanzamiento su liderazgo creativo y versatilidad global. Lenny Tavárez, por su parte, continúa consolidándose como una de las voces más consistentes y visionarias del género urbano latino, expandiendo su presencia internacional y fortaleciendo su identidad artística.

Con SUPERARTE, Justin Quiles y Lenny Tavárez no solo celebran su trayectoria, sino que establecen un proyecto diseñado para sentirse ahora y recordarse después. Una obra que elimina el ruido y reafirma una idea contundente: el verdadero arte no persigue validación; la impone.