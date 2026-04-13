Milett Figueroa blanqueó la separación de Marcelo Tinelli y explotó la incógnita sobre la fecha de la ruptura

En el ciclo, Yanina Latorre contó que intentó comunicarse con Tinelli para aclarar la situación: "Le acabo de escribir a Marcelo, todavía no me contestó, ‘Milett acaba de decir que se separaron en marzo, ¿Qué pasó?'”.

Además, la conductora sumó su mirada sobre el tema y sembró aún más dudas: "Para mi no están separados desde este marzo. Me pareció raro que Marcelo nunca me dijo nada cuando contamos que estaban separados".

De hecho, en el programa recordaron una declaración previa del conductor que se remonta a septiembre del año pasado, cuando ya había dado a entender que la relación había llegado a su fin.

Así las cosas, el eje del conflicto entre Tinelli y Figueroa ya no pasa únicamente por la separación en sí, sino por un dato clave: cuándo ocurrió realmente la ruptura.

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Cuál habría sido el acuerdo secreto entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa antes de confirmar su separación

Antes de que Milett Figueroa blanqueara públicamente la separación, el vínculo con Marcelo Tinelli ya estaba rodeado de señales llamativas que no pasaron desapercibidas. Una de las más fuertes fue su ausencia en el cumpleaños del conductor, celebrado en un clima íntimo junto a sus hijos y su primo Luciano "El Tirri".

Ese detalle, sumado a rumores que venían circulando desde hacía semanas, volvió a instalar con fuerza las dudas sobre el presente sentimental de la pareja. Sin embargo, lejos de aclarar la situación, ambos eligieron un perfil bajo que terminó generando aún más intriga.

En ese contexto, la periodista Nieves Otero reveló en Vamos las chicas que existía un acuerdo entre ambos para manejar la situación con total hermetismo: “Acordaron no referirse a ellos y poner foco en lo profesional, Milett está en Perú por trabajo y cuestiones familiares”.

Ese supuesto pacto explicaría el silencio que mantuvieron durante semanas, incluso frente a las crecientes versiones de crisis.

Por otro lado, el testimonio de El Tirri en LAM (América TV) no hizo más que reforzar esa línea. Al ser consultado, sorprendió con una respuesta tan breve como reveladora: aseguró que no tenía noticias de Milett y que, pese a haber compartido tiempo con Marcelo, nunca hablaron de ella.

Así, entre celebraciones familiares sin la presencia de la modelo, declaraciones que esquivan el tema y un acuerdo implícito de silencio, la relación se fue cubriendo de un manto de misterio. Un escenario que, con el diario del lunes, parece haber sido la antesala perfecta para la confirmación que llegaría tiempo después.