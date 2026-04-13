Gran Hermano: Zunino destrozó a Juanicar con una canción y la respuesta fue letal

El intercambio subió de tono rápidamente. Zunino insistió en exponer supuestas actitudes de su compañero: “La gente te ve escondiéndote abajo del felpudo… yo voy de frente”. Mientras que Juanicar lo cruzó sin piedad: “Yo te lo digo todos los días que sos un perrito faldero, vos no me decís las cosas en la cara”.

Con el clima cada vez más caliente, ambos dejaron en evidencia una rivalidad que venía creciendo en silencio. Incluso, Zunino lo acusó de hablarle a las cámaras en lugar de enfrentar a sus compañeros, lo que generó aún más polémica dentro y fuera de la casa.

El cierre no bajó la intensidad. Con ironía, Zunino disparó: “Si eso es lo que vos pensás te felicito, te doy la derecha”, dejando en claro que el conflicto está lejos de terminar.

Una actividad que parecía inofensiva terminó destapando estrategias, reproches acumulados y un enfrentamiento que promete seguir dando que hablar. En la casa más famosa, la guerra ya no es silenciosa y cada movimiento empieza a pesar.

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Cuál es la participante de Gran Hermano Generación Dorada que habría roto el aislamiento

Solange Abraham vivió este domingo un momento clave en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y se despidió del reality con un explosivo sincericidio antes de partir rumbo a La Casa de los Famosos en México.

Antes, la participante ingresó al confesionario para hablar con el Big en la previa de su salida y no ocultó su emoción por esta nueva oportunidad internacional. “Hola, Gran Hermano. No sabés cómo me late el corazón. Hacía mucho no me sentía así... Estoy con la adrenalina a mil”, expresó, visiblemente movilizada.



Agradecida, Sol remarcó lo importante que es esta experiencia en su carrera: “Para mí es re importante estar por segunda vez en tu casa y ahora ir a representar ahí en México. Estoy recontra feliz”.

Fiel a su estilo frontal, también adelantó parte de su estrategia de juego antes de cruzar de reality: “Tengo pensado entrar y llevarme bien con todos. Y después, antes de irme, tirarle algunas bombitas. Seguramente van a ser muchas mentiras para dejarlos nerviosos y después me voy tranquila”.

El momento más fuerte llegó cuando el Big le preguntó a Sol si creía que alguien la iba a extrañar dentro de la casa. Lejos de esquivar la respuesta, Solange fue contundente: “Acá quedaron todos chochos. Pero no porque voy a vivir la experiencia, quieren que me vaya. La verdad que no soy muy querida acá, Gran Hermano. Creo que el único que me quiere acá sos vos. Y espero".

Lo cierto es que este lunes, tras su salida de la casa más famosa y antes de viajar, trascendió que Solange habría visto a su hija y de esta manera habría roto el aislamiento.

Fue el periodista Fede Flowers quien dio esta información bomba en sus redes: "Salange vio a su hija en el hotel. Rompió el aislamiento" Y luego en el programa radial donde trabaja, añadió: "Solange exigió varias cosas para ir allá, entre ellas ver a su hija. Ella se quiso ir como cuatro veces ya de la casa porque extraña a su hija. Ella está ahora en Olivos donde está haciendo la previa antes de irse a La Casa de los Famosos, y vio a su hija. Rompió el aislamiento. Lo raro que todavía no se fue a México. El martes recién viajará".