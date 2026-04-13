Gran Hermano: Zunino destrozó a Juanicar con una canción y la respuesta fue letal

La calma duró poco en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Una simple consigna terminó desatando un fuerte enfrentamiento entre Franco Zunino y Juanicar, con acusaciones cruzadas y frases filosas que hicieron estallar la tensión.
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Un juego dentro de la casa de Gran Hermano desató un cruce explosivo entre Zunino y Juanicar que dejó al descubierto viejas tensiones entre los participantes.
La calma duró poco en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Una simple consigna terminó desatando un fuerte enfrentamiento entre Franco Zunino y Juanicar, con acusaciones cruzadas y frases filosas que hicieron estallar la tensión.
Todo ocurrió durante una actividad en la que cada participante debía dedicarle una canción a un compañero. Cuando le tocó el turno a Zunino, sonó “Zanguango” de Leo Maslíah. Aunque en un primer momento dudó, finalmente eligió a Juanicar y no fue precisamente un gesto amistoso.
“Lo que pasa es que lo re bardea en la canción… se lo voy a dar a Juanicar porque se vive escondiendo y no va mucho de frente”, lanzó sin filtro. Y redobló la apuesta con una crítica directa: “Siempre está escondido abajo de la cama o de la sábana… tenés que ir de frente”.
Lejos de quedarse callado, Juanicar recogió el guante y respondió con dureza: “Yo creo que lo que menos hago en esta casa es esconderme. La información que uso a favor mío es mi juego”. Pero no se quedó ahí y contraatacó con una frase que encendió todo: “Te escondés detrás de tu grupito, sos el perro faldero”.
El intercambio subió de tono rápidamente. Zunino insistió en exponer supuestas actitudes de su compañero: “La gente te ve escondiéndote abajo del felpudo… yo voy de frente”. Mientras que Juanicar lo cruzó sin piedad: “Yo te lo digo todos los días que sos un perrito faldero, vos no me decís las cosas en la cara”.
Con el clima cada vez más caliente, ambos dejaron en evidencia una rivalidad que venía creciendo en silencio. Incluso, Zunino lo acusó de hablarle a las cámaras en lugar de enfrentar a sus compañeros, lo que generó aún más polémica dentro y fuera de la casa.
El cierre no bajó la intensidad. Con ironía, Zunino disparó: “Si eso es lo que vos pensás te felicito, te doy la derecha”, dejando en claro que el conflicto está lejos de terminar.
Una actividad que parecía inofensiva terminó destapando estrategias, reproches acumulados y un enfrentamiento que promete seguir dando que hablar. En la casa más famosa, la guerra ya no es silenciosa y cada movimiento empieza a pesar.
Solange Abraham vivió este domingo un momento clave en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y se despidió del reality con un explosivo sincericidio antes de partir rumbo a La Casa de los Famosos en México.
Antes, la participante ingresó al confesionario para hablar con el Big en la previa de su salida y no ocultó su emoción por esta nueva oportunidad internacional. “Hola, Gran Hermano. No sabés cómo me late el corazón. Hacía mucho no me sentía así... Estoy con la adrenalina a mil”, expresó, visiblemente movilizada.
Agradecida, Sol remarcó lo importante que es esta experiencia en su carrera: “Para mí es re importante estar por segunda vez en tu casa y ahora ir a representar ahí en México. Estoy recontra feliz”.
Fiel a su estilo frontal, también adelantó parte de su estrategia de juego antes de cruzar de reality: “Tengo pensado entrar y llevarme bien con todos. Y después, antes de irme, tirarle algunas bombitas. Seguramente van a ser muchas mentiras para dejarlos nerviosos y después me voy tranquila”.
El momento más fuerte llegó cuando el Big le preguntó a Sol si creía que alguien la iba a extrañar dentro de la casa. Lejos de esquivar la respuesta, Solange fue contundente: “Acá quedaron todos chochos. Pero no porque voy a vivir la experiencia, quieren que me vaya. La verdad que no soy muy querida acá, Gran Hermano. Creo que el único que me quiere acá sos vos. Y espero".
Lo cierto es que este lunes, tras su salida de la casa más famosa y antes de viajar, trascendió que Solange habría visto a su hija y de esta manera habría roto el aislamiento.
Fue el periodista Fede Flowers quien dio esta información bomba en sus redes: "Salange vio a su hija en el hotel. Rompió el aislamiento" Y luego en el programa radial donde trabaja, añadió: "Solange exigió varias cosas para ir allá, entre ellas ver a su hija. Ella se quiso ir como cuatro veces ya de la casa porque extraña a su hija. Ella está ahora en Olivos donde está haciendo la previa antes de irse a La Casa de los Famosos, y vio a su hija. Rompió el aislamiento. Lo raro que todavía no se fue a México. El martes recién viajará".