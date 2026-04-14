Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano que revolucionó toda la casa

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Ya dentro del juego, los participantes vieron un clip con algunos de sus trabajos más recordados, y luego la actriz cruzó la puerta para sumarse oficialmente. Su primer gesto fue un abrazo con Yanina Zilli, quien la recibió con cariño: “bienvenida mi amor”.

Agradecida por el recibimiento, Colmenares expresó: "Gracias muchachos por recibirte con tanto cariño en esta casa. Esta casa es mágica", y agregó con entusiasmo: "No veía el día de llegar a esta casa con ustedes y disfrutarlos".

Más tarde, al compartir sus expectativas, dejó en claro cómo imagina su paso por el reality: "Es un sueño increíble", aseguró. Y anticipó: "Vamos a pasarla bien, bailar, divertirnos... Seguro habrá alguna pelea, pero como en todas familias".

Tras recorrer cada rincón de la casa, la producción le preparó una cena especial de bienvenida. Allí, brindó junto a sus nuevos compañeros con un deseo claro: "Esperemos disfrutar tanto, hasta que el público quiera que ninguno salga de la casa".

Con su llegada, el juego suma una figura fuerte, con experiencia en realities y una personalidad que promete dar que hablar dentro de la casa más famosa del país.

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Qué fue lo más relevante en la carrera de Grecia Colmenares

Grecia Colmenares es una reconocida actriz venezolana nacida en 1962, considerada una de las grandes figuras de las telenovelas latinoamericanas. Con más de cuatro décadas de trayectoria y más de 20 ficciones en su haber, se destacó especialmente en los años 80 y 90 con éxitos como Topacio, Cristal y Manuela, que la convirtieron en un ícono del melodrama y le dieron una fuerte popularidad tanto en América Latina como en Europa.

Su carrera estuvo marcada por personajes románticos y dramáticos que conectaron con el público, y tuvo un vínculo muy fuerte con la Argentina, país donde trabajó en varias producciones y al que regresó en distintas etapas de su vida. Con el paso del tiempo, se mantuvo más alejada de la exposición mediática, aunque su figura sigue generando interés por el peso histórico que tiene dentro del género.

Este lunes, Colmenares volvió a estar en el centro de la escena tras ingresar a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en lo que significó su regreso a la televisión argentina luego de varios años. Su entrada se dio en reemplazo de Andrea del Boca, quien debió abandonar la competencia por motivos de salud tras un accidente dentro de la casa.

La actriz fue presentada por Santiago del Moro y protagonizó un ingreso cargado de emoción, donde expresó su felicidad por volver al país y reencontrarse con el público. Su llegada generó impacto inmediato entre los participantes y promete modificar la dinámica del juego en esta edición especial del reality.