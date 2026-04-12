Preocupación por la salud de Soledad Silveyra: suspendieron funciones y crece la incertidumbre

Aunque no se dieron detalles sobre la dolencia puntual, desde el entorno de la actriz insistieron en que la medida fue preventiva y que la evolución es favorable.

Respecto a su regreso al escenario, Rottemberg anticipó: “En principio será el miércoles, según lo sugerido. Mañana estará más claro”, dejando abierta la posibilidad de que Silveyra retome las funciones en los próximos días, siempre sujeta a la evaluación médica.

No es la primera vez que la obra atraviesa contratiempos de salud entre sus protagonistas. Tal como informó Teleshow, durante el verano el espectáculo debió modificar sus planes y suspender su temporada en Mar del Plata por recomendación médica para que Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control.

Además, el propio Brandoni, de 85 años, también atravesó recientemente un episodio que generó preocupación. El actor fue hospitalizado de urgencia por un pico de presión arterial, lo que obligó a suspender funciones. “Brandoni se encuentra estabilizado. Pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo y se estima que en unas horas ya podrá regresar a su casa para continuar con la recuperación necesaria y seguir mejorando”, había detallado el productor.

En esa misma línea, Rottemberg explicó sobre aquel episodio: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se vienen realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves”.

Mientras tanto, la expectativa crece en el ambiente artístico y entre el público, que sigue de cerca la evolución de ambos protagonistas con el deseo de volver a verlos juntos en escena, encabezando una de las propuestas más convocantes del teatro porteño.

Soledad Silveyra y Luis Brandoni

Por qué Soledad Silveyra terminó su último romance

A comienzos de este año, Susana Roccasalvo sorprendió al revelar en Implacables (El Nueve) que Soledad Silveyra había puesto punto final a su relación sentimental. Según contó entonces la conductora, la actriz se había separado del empresario argentino que vive en Brasil, con quien mantuvo un vínculo amoroso durante aproximadamente un año.

Minutos después de que la noticia saliera a la luz, Solita habló del tema sin rodeos y decidió referirse con absoluta honestidad a su situación afectiva actual. Durante una charla con Roccasalvo, la reconocida intérprete no evitó la pregunta y expuso con claridad cómo se encuentra hoy en el plano personal.

“El amor está en una pausa”, reconoció con franqueza, al describir el momento sentimental que atraviesa. Sin embargo, lejos de mostrarse resentida o dolida, Silveyra dedicó palabras muy cariñosas hacia su excompañero. “Es el hombre más bueno que he conocido, no estamos juntos, lo quiero porque es una persona extraordinaria José”, expresó, dejando ver que el afecto que siente por él continúa presente pese al final del vínculo.

Con el tono sincero que suele caracterizarla cada vez que habla de su vida privada, la actriz también se permitió imaginar cómo podría evolucionar el vínculo en el futuro. Aunque la relación amorosa terminó, no descarta que con el paso del tiempo puedan reconstruir el lazo desde otro lugar.

“Espero que podamos ser amigos, seguro que sí”, afirmó con convicción. De esta manera, dejó en claro que, más allá de la separación, guarda un profundo respeto y cariño por quien fue su pareja durante el último año.

Al ser consultada sobre qué fue lo que provocó la ruptura, Silveyra fue tajante al descartar uno de los motivos que en un principio muchos imaginaron: la distancia entre ambos países. Según explicó, el hecho de que él viva en Brasil no fue el problema central que terminó desgastando la relación.

“No pasa por la distancia, pasa por la vida tan diferentes que tenemos”, señaló, sugiriendo que las diferencias en el estilo de vida y en las rutinas cotidianas pesaron más que los kilómetros.

Para explicar mejor esa incompatibilidad, la actriz dio un ejemplo concreto de cómo esas diferencias impactaban en la convivencia cuando compartían tiempo juntos. “Él venía a Buenos Aires y yo me duermo a las 3 de la mañana, él se levanta a las 6. Es una diferencia abismal, creo que eso fue lo que nos separó”, concluyó.