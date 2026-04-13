Moria Casán no pudo contenerse tras la autopsia de Ángel, de 4 años: su fuerte frase

"A las pocas horas de lo que lo tiraran en el hospital Ángel murió y la Justicia está tratando de buscar responsables. Las maestras del jardín de infantes elaboraron un informe y contaron que el nene tenía cambios de conducta muy evidentes. Fundamentalmente a cuando dejó la casa que habitó con el papá y la mujer del papá y pasó a estar con su mamá por orden de la Justicia", remarcó Seeber.

Y en esea línea explicó que el niño se encontraba en "condiciones muy malas de salud y de hogar y un aparente mal trato de la madre y la pareja de la madre. Hay algunos videos que son espantosos".

“Todo es un espanto”, reaccionó Moria Casán al escuchar el duro relato de su compañero sobre el caso Ángel. Y luego Amalia Díaz Guiñazú confirmó

Según se informó, el niño fue llevado por su madre a un hospital y abandonado en el lugar. Horas después, murió. La Justicia ahora intenta determinar las responsabilidades de los adultos que debían cuidarlo.

Amalia Díaz Guiñazú confirmó que la Justicia de Chubut imputó y detuvo en las últimas horas a la madre del niño Mariela Altamirano y a su pareja Maicol González como coautores de homicidio agravado tras el informe forense que detectó que Ángel sufrió varios traumatismos craneales.

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Moria Casán fulminó a Andrea del Boca tras el fuerte accidente en la casa de Gran Hermano

Moria Casán fue empática pero también directa al analizar el accidente de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano que le impidió seguir en el reality.

"Me dio mucha pena verla. No hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer", dijo a su estilo la conductora. Sin embargo, también analizó las consecuencias mediáticas de su regreso a la exposición de los medios.

"Me parece que le va a costar muy caro esta exposición a ella, más allá de volver a ser la reina en este momento de lo que tanto anhelo, tanta abstinencia tenía", analizó la One.

La conductora también recordó su vínculo con el entorno de la actriz: "Siempre tuvo un trato muy de diva para el resto, no saludaba. A mí no me tocó eso, siempre muy educada", señaló en relación a la madre de Andrea del Boca.

"Estar en un reality de semejante exposición genera que el pasado se empiece a remover", puntualizó. Y agregó una reflexión sobre el presente de la actriz: "Volver al ruedo y ser nuevamente ser una estrella, debe gozarla. Es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica".