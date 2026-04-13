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Moria Casán no pudo contenerse tras la autopsia de Ángel, de 4 años: su fuerte frase

La conductora Moria Casán se conmovió al escuchar el relato con los últimos datos de la investigación de la muerte del niño Ángel en Comodoro Rivadavia.

13 abr 2026, 11:45
Moria Casán no pudo contenerse tras la autopsia de Ángel, de 4 años: su fuerte frase
Moria Casán no pudo contenerse tras la autopsia de Ángel, de 4 años: su fuerte frase

Moria Casán no pudo contenerse tras la autopsia de Ángel, de 4 años: su fuerte frase

La muerte de Ángel, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, causó una gran conmoción en todo el país. El menor falleció el domingo cuando estaba al cuidado de su madre y la autopsia determinó que el pequeño presentaba lesiones internas en la cabeza.

Apenas comenzada la emisión del lunes de La mañana con Moria (El Trece), Federico Seeber se metió de lleno en las últimas novedades de la investigación judicial del caso y las hipótesis que se siguen en la investigación, generando la total indignación y reacción en la conductora.

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“Este tema atraviesa a toda la sociedad, nos interpela. Es un tema durísimo y que terminó la vida de este Ángel, que bien su nombre lo dice”, comenzó la One para dar pie al desarrollo del caso.

Ahí, el periodista indicó: "Hasta los 4 años su vida fue espantosa, en general la pasó muy mal. Tuvo episodios de violencia los que aparentemente, y faltan los resultados de la autopsia, hay estudios preliminares que cuentan que él tuvo golpes internos en la cabeza".

"A las pocas horas de lo que lo tiraran en el hospital Ángel murió y la Justicia está tratando de buscar responsables. Las maestras del jardín de infantes elaboraron un informe y contaron que el nene tenía cambios de conducta muy evidentes. Fundamentalmente a cuando dejó la casa que habitó con el papá y la mujer del papá y pasó a estar con su mamá por orden de la Justicia", remarcó Seeber.

Y en esea línea explicó que el niño se encontraba en "condiciones muy malas de salud y de hogar y un aparente mal trato de la madre y la pareja de la madre. Hay algunos videos que son espantosos".

“Todo es un espanto”, reaccionó Moria Casán al escuchar el duro relato de su compañero sobre el caso Ángel. Y luego Amalia Díaz Guiñazú confirmó

Según se informó, el niño fue llevado por su madre a un hospital y abandonado en el lugar. Horas después, murió. La Justicia ahora intenta determinar las responsabilidades de los adultos que debían cuidarlo.

Amalia Díaz Guiñazú confirmó que la Justicia de Chubut imputó y detuvo en las últimas horas a la madre del niño Mariela Altamirano y a su pareja Maicol González como coautores de homicidio agravado tras el informe forense que detectó que Ángel sufrió varios traumatismos craneales.

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Moria Casán fulminó a Andrea del Boca tras el fuerte accidente en la casa de Gran Hermano

Moria Casán fue empática pero también directa al analizar el accidente de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano que le impidió seguir en el reality.

"Me dio mucha pena verla. No hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer", dijo a su estilo la conductora. Sin embargo, también analizó las consecuencias mediáticas de su regreso a la exposición de los medios.

"Me parece que le va a costar muy caro esta exposición a ella, más allá de volver a ser la reina en este momento de lo que tanto anhelo, tanta abstinencia tenía", analizó la One.

La conductora también recordó su vínculo con el entorno de la actriz: "Siempre tuvo un trato muy de diva para el resto, no saludaba. A mí no me tocó eso, siempre muy educada", señaló en relación a la madre de Andrea del Boca.

"Estar en un reality de semejante exposición genera que el pasado se empiece a remover", puntualizó. Y agregó una reflexión sobre el presente de la actriz: "Volver al ruedo y ser nuevamente ser una estrella, debe gozarla. Es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica".

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