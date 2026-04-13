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La inesperada frase de la mamá de L-Gante sobre Wanda Nara: "Entre ellos hay..."

En Puro Show, Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, se refirió a Wanda Nara y dio su parecer sobre si la rubia usó a su hijo o no.

13 abr 2026, 16:53
lgante y wanda nara
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El universo mediático de Wanda Nara nunca descansa. Entre proyectos, romances y polémicas, ahora es su pasado el que vuelve a golpear la puerta. La voz que lo trae de regreso es la de Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, quien decidió hablar y ponerle palabras a un vínculo que todavía genera curiosidad.

En Puro Show (El Trece), Claudia esquivó con elegancia las preguntas sobre el presente sentimental de su hijo. “No sé, no vi, no contesto”, respondió, marcando distancia y dejando claro que no piensa alimentar rumores sobre nuevas relaciones.

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Pero cuando el tema giró hacia Wanda, la respuesta fue distinta. Sin dramatizar, reconoció que la relación se enfrió, aunque sin conflictos de por medio: “Entre ellos hay buena relación”, aseguró, dejando entrever que el vínculo se transformó, pero no terminó en escándalo.

Con un tono sereno, Claudia también se refirió al noviazgo que su hijo mantuvo con la empresaria. “No creo que ella lo haya usado. Sí que le sirvió. Le sirvió a los dos”, dijo.

Y para cerrar, despejó dudas sobre la influencia de Wanda en la vida de L-Gante: “No creo. Mala influencia, no”.

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Con qué actor habría estado Wanda Nara según Yanina Latorre

El presente de Wanda Nara volvió a quedar bajo la lupa después de una revelación de Yanina Latorre, quien sacó a la luz un supuesto vínculo con un actor que hoy regresa en un momento clave de su carrera.

Este miércoles, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina comenzó a dar pistas sobre el galán que acompañará a Wanda en su nueva ficción vertical para Telefe. Sin mencionar nombres al principio, lanzó: “Se conocen, no fueron pareja con Wanda. Él está buenísimo. Es muy lindo”.

Minutos más tarde, la conductora confirmó que se trataba de Agustín Bernasconi, quien será su compañero en la ficción. Lo más fuerte llegó cuando recordó una historia que, según relató, se remonta a 2021: “Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después pasó lo de la China y nunca se llevó a cabo el encuentro”.

Pero Latorre fue más allá y sugirió que la historia habría tenido otro capítulo tiempo después: “Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”. En ese mismo contexto, Majo Martino reforzó la versión con una afirmación contundente: “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.

Además, Yanina sumó su interpretación sobre el trasfondo de ese vínculo: “Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”. El dato cobra relevancia si se considera el presente sentimental de Wanda, ya que su actual pareja, Martín Migueles, queda expuesto ante una historia que vuelve a resonar justo cuando ella deberá compartir rodaje con Bernasconi.

Así, entre rumores, confirmaciones y viejas versiones que resurgen, el pasado se mete de lleno en el presente de Wanda Nara, en un combo que mezcla trabajo, relaciones y una nueva polémica que promete seguir escalando.

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