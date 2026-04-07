Mau y Ricky presentarán en Argentina su nuevo álbum antes del lanzamiento oficial

Desde 2014, han coescrito éxitos globales como Vente Pa’ Ca (Ricky Martin & Maluma) y Sin Pijama (Becky G & Natti Natasha), esta última con 13 certificaciones de diamante y un lugar en la lista de Rolling Stone de las “100 Mejores Canciones de Reggaetón de Todos los Tiempos.”

Tras elevar su sonido con Hotel Caracas (2024) con el que llegaron a estar 3 veces nominados a los Latin Grammy y continuar esa evolución con su EP transicional LA LLAVE, los hermanos abren ahora las puertas a un nuevo capítulo: una nueva era, un nuevo álbum y un nuevo mundo donde Mau y Ricky redefine una vez más sus propios límites.

En esencia, la hermandad de Mau y Ricky es el alma de su música, impulsándolos a romper barreras, canción tras canción.