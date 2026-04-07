Mau y Ricky presentarán en Argentina su nuevo álbum antes del lanzamiento oficial
El dúo venezolano desembarca con su “Listening Experience”, un formato íntimo y exclusivo que llega por primera vez a Latinoamérica, luego de su éxito con funciones agotadas en España.
7 abr 2026, 13:00
Tras el rotundo éxito de su “Listening Experience” en España, Mau y Ricky se presentarán en la Sala SinPiso, Palermo, CABA, el 1 de mayo a las 21hs con este innovador formato que ya agotó shows en Barcelona, Valencia y Madrid, y desembarcando con esta experiencia por primera vez en Latinoamérica.
A diferencia de sus shows tradicionales, la “Listening Experience” será una oportunidad única y exclusiva para que sus mayores fans puedan escuchar en vivo las canciones de su nuevo álbum, aún sin nombre definido, antes de que se lance de manera oficial en todas las plataformas.
Con un entorno diseñado especialmente para el show y un aforo limitado, esta propuesta invita a vivir de cerca a los fans la apertura de esta nueva etapa musical del dúo venezolano de reguetón y pop latino formado en 2011.
Los hermanos venezolanos radicados en Miami convierten su conexión fraternal en una fuerza musical, fusionando voces y creatividad con naturalidad. Con miles de millones de reproducciones, certificaciones de diamante y giras con entradas agotadas, se han convertido en una influencia clave en la música latina.
Desde 2014, han coescrito éxitos globales como Vente Pa’ Ca (Ricky Martin & Maluma) y Sin Pijama (Becky G & Natti Natasha), esta última con 13 certificaciones de diamante y un lugar en la lista de Rolling Stone de las “100 Mejores Canciones de Reggaetón de Todos los Tiempos.”
Tras elevar su sonido con Hotel Caracas (2024) con el que llegaron a estar 3 veces nominados a los Latin Grammy y continuar esa evolución con su EP transicional LA LLAVE, los hermanos abren ahora las puertas a un nuevo capítulo: una nueva era, un nuevo álbum y un nuevo mundo donde Mau y Ricky redefine una vez más sus propios límites.
En esencia, la hermandad de Mau y Ricky es el alma de su música, impulsándolos a romper barreras, canción tras canción.