Revelaron el llamativo motivo por el que Nico Occhiato no irá al programa de Mario Pergolini

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Cómo fue el picante cruce al aire entre Mario Pergolini y Agustín Rada con reclamo incluido

Mario Pergolini volvió a demostrar que su estilo frontal y ácido no pasa desapercibido. En la segunda temporada de Otro Día Perdido (El Trece), el conductor protagonizó un cruce con Agustín “Rada” Aristarán que dejó en claro la dinámica filosa y divertida que caracteriza al programa.

Todo comenzó con una crítica de Pergolini al look de Rada en los premios ACE. Pero la discusión rápidamente se trasladó al terreno de las redes sociales, cuando el conductor ironizó: “Él es de los que creen que hay que seguir las cuentas de cada uno para saber lo que pasa”. Esa frase fue el disparador para que el humorista sacara a relucir una actitud que no le había pasado inadvertida: “Él me seguía, me dejó de seguir, me volvió a seguir, me dejó de seguir y lo mismo hizo con Laila. ¿A vos te sigue?”, le preguntó a Evelyn Botto.

La locutora respondió que no, y Pergolini aprovechó para indagar sobre su comportamiento digital: “¿Y publicás muchas cosas o no publicás nada? Por ejemplo, ¿publicás cosas nuestras de que hayan pasado acá? Porque nunca te vi con un teléfono”. Botto explicó con naturalidad: “Estoy tratando de no usar el teléfono mientras nosotros tenemos nuestras reuniones. Pero publico un montón de cosas”. En ese momento, Rada destacó el gesto de su compañera y marcó la diferencia con el accionar del conductor: “Ella me sigue a mí por una cuestión de deferencia, de buena onda, porque somos un equipo, porque estamos armando algo, porque hay un proyecto. Igual la seguía de antes yo, igual que a vos, Mario”.

Lejos de dar marcha atrás, Pergolini reafirmó su postura: “Ok, pero yo no sigo a nadie. Te seguí para ver, pero ponías muchas cosas y me aburre verte todo el tiempo”. Y cuando Rada quiso saber si esa lógica aplicaba también a otros casos, como el de Laila Roth, el conductor fue tajante: “A nadie sigo, a nadie. Ni a mis hijos sigo”.

El humorista, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para devolverle la chicana con ironía: “A un centro de osteopatía seguís. Estoy ofendidísimo. Ofendidísimo que lo siga a un osteópata y no me siga a mí”.

El intercambio, cargado de humor y tensión, se dio en el marco de una charla que había comenzado con comentarios sobre la vestimenta de Rada en los premios ACE. Lo que parecía una observación ligera terminó derivando en un ida y vuelta que expuso, una vez más, la química particular entre Pergolini y su equipo, donde las risas y las chicanas conviven con la crítica punzante.