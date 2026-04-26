Rox presenta "Alta Frecuencia", su nuevo single

En un contexto atravesado por la sobreestimulación y la fragmentación de la atención, el single se posiciona como una herramienta de recalibración. No solo desde lo emocional, sino como una práctica consciente que impacta en la forma de percibir, decidir y actuar.

“Alta Frecuencia no es una promesa de transformación inmediata, sino una invitación a elevar el estado interno como un acto de responsabilidad personal”, explica ROX.

Además, la canción invita a romper patrones heredados —emocionales, culturales y familiares— para abrir nuevas posibilidades y construir una realidad más alineada.

La propuesta de Roxana Frontini se destaca por su enfoque multidisciplinario. Su trabajo integra música, arte visual, diseño, pintura, escultura y experiencias inmersivas, creando un universo creativo donde el sonido también se convierte en forma.

Con más de dos décadas de experiencia internacional, ha trabajado con marcas globales, compañías Fortune 500 y proyectos innovadores en Estados Unidos, Europa y América Latina. Esta trayectoria influye directamente en su identidad artística, basada en la precisión, la coherencia y el valor conceptual.

Para ROX, la música tiene un poder único: puede generar un “bypass” emocional inmediato, impactando directamente en cómo nos sentimos.

“Una canción puede cambiar tu estado en segundos. Cuando eso deja de ser accidental y se vuelve intencional, la música se convierte en una herramienta”, explica.

Con “Alta Frecuencia”, la artista reafirma su visión: utilizar el arte como una vía para elevar la mentalidad, desbloquear el potencial humano y abrir nuevas conversaciones sobre identidad, percepción y consciencia.