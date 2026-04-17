Roxette se reencontró con sus fans argentinos en una noche a puro pop

La evocación y la intimidad invadieron cada rincón del estadio con el clásico “It Must Have Been Love”, una de las baladas que consolidaron al grupo a nivel mundial, y que sigue siendo de las favoritas del público. Los fans cantaron a la par de la banda en un momento de máxima emotividad.

Con las emblemáticas e irresistibles “How Do You Do!” y “Dangerous” el show pasó a su tramo más eufórico, que se coronó con un homenaje al rock nacional por parte del guitarrista de la banda, quien tocó el comienzo de la reconocida Ji Ji Ji de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , que fue coreado por un Movistar Arena sold-out.

Después de este viaje por los hits que marcaron a generaciones, a Roxette todavía le quedaban varias joyas de su repertorio para los bises: sonaron “Spending My Time”, “Listen to Your Heart” y “The Look”. “Queen of Rain” fue el cierre de esta noche histórica en la que músicos y fans se unieron para compartir, rememorar y honrar la historia de una de las bandas más importantes de la historia del pop y de su extraordinaria Marie.