Roxette se reencontró con sus fans argentinos en una noche a puro pop
La fase latinoamericana del “Roxette Live! Back Again! Tour” trajo a la banda nuevamente a Argentina en un show imprescindible que reunió a varias generaciones de fans para repasar los hits indiscutibles y homenajear a la inolvidable Marie Fredriksson.
17 abr 2026, 08:00
Roxette se reencontró con sus fans argentinos en una noche a puro pop
En la noche del jueves en el Movistar Arena se vivió una verdadera cumbre pop de la mano de uno de los grupos más hiteros de la historia del género. Roxette volvió al país después de más de diez años y se reencontró con sus fans argentinos con una formación que incorpora a la cantante sueca Lena Philipsson y celebra la carrera del dúo pop formado en 1986 por Per Gessle y Marie Fredriksson.
El encuentro, producido por DF Entertainment, fue la parada argentina del “Roxette Live! Back Again! Tour” , que ya pasó por distintas ciudades de Sudáfrica, Australia y Europa. Esta gira marca la vuelta del proyecto liderado por Gessle a los escenarios internacionales después de la partida de Fredriksson.
Alrededor de las 21:00 horas, las luces se apagaron y la banda apareció en el escenario en medio de una impresionante ovación. La noche arrancó muy arriba con “The Big L”, de su tercer disco, el multipremiado Joyride , en lo que fue el punto de partida de un recorrido generoso por toda su trayectoria. Le siguieron “Sleeping in my car” y la muy coreable “Dressed for Success”.
La intensidad fue creciendo con “Crash! Boom! Bang!”, “Wish I Could Fly” y “Opportunity Nox”, y llegó a uno de sus puntos más altos con “Fading Like a Flower (Every Time You Leave)”. Es importante destacar el trabajo de Lena Philipsson como nueva vocalista, que se mueve con desenvoltura dentro del cancionero de Roxette: con una voz poderosa y una presencia escénica fuerte, sin dudas está a la altura de las circunstancias.
La evocación y la intimidad invadieron cada rincón del estadio con el clásico “It Must Have Been Love”, una de las baladas que consolidaron al grupo a nivel mundial, y que sigue siendo de las favoritas del público. Los fans cantaron a la par de la banda en un momento de máxima emotividad.
Con las emblemáticas e irresistibles “How Do You Do!” y “Dangerous” el show pasó a su tramo más eufórico, que se coronó con un homenaje al rock nacional por parte del guitarrista de la banda, quien tocó el comienzo de la reconocida Ji Ji Ji de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , que fue coreado por un Movistar Arena sold-out.
Después de este viaje por los hits que marcaron a generaciones, a Roxette todavía le quedaban varias joyas de su repertorio para los bises: sonaron “Spending My Time”, “Listen to Your Heart” y “The Look”. “Queen of Rain” fue el cierre de esta noche histórica en la que músicos y fans se unieron para compartir, rememorar y honrar la historia de una de las bandas más importantes de la historia del pop y de su extraordinaria Marie.