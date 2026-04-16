El inquitante pedido de Fabio Agostini por Luana en Gran Hermano que causó revuelo: "Me estoy..."

"Atento con alguien en especial", observó Javier Poza conductor de la versión mexicana de GH. Y apuntó al repecto: "Acá Sol (Abraham) me estuvo hablando acerca de una señorita muy amable, gran anfitriona, muy ocupada en atender a Fabio llamada Luana", agregó.

A lo que el modelo e influencer lejos de bajar el tono confesó: "La estoy mirando y me estoy distrayendo. Me han tratado muy bien sobre todo ella, aparte mira lo que es".

Por su parte, Luana se paró a su lado y dijo sonriendo: "Es un gusto tenerlo. Me encantaría irme para allá con él, de hecho me invitó". A lo que Fabio ratificó su pedido para ir con la morocha al reality La casa de lo famosos en el exterior: "Si quieren lapodemos llevar de invitada, yo encantado", señaló el muchacho a pura conexión y complicidad con su compañera.

Habrá que esperar los próximos días cómo avanza el vínculo entre Luana y Fabio y la actitud que tomará Franco Zunino al respecto tras las idas y vueltas.

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La trampa de Luana en Gran Hermano que derivó en una gran polémica en el exterior

Luana Fernández quedó nuevamente involucrada en un escándalo en la casa de Gran Hermano luego de que la acusaran de hacer trampa en una competencia grupal durante la prueba del líder.

Mientras transcurría el desafío en el que los participantes debían apilar cubos dentro de un tiempo determinado se detectó un detalle encendió la polémica.

En los clips que comenzaron a circular en las redes sociales muchos usuarios de X aseguraron que la participante habría completado la prueba fuera de tiempo, aunque de todos modos fue habilitada para pasar de ronda.

A partir de ese momento, el debate se instaló con fuerza y dividió las aguas: algunos sostienen que se trató de un error de producción o de interpretación de las reglas, mientras que otros apuntan directamente a una ventaja indebida.

Ante esta polémica instalada, el periodista Pepe Ochoa notó esa irregularidad y lo marcó desde su cuenta de X, junto al video del momento: "Che, pero Luana se re pasó", observó.