Ximena Capristo reveló el real motivo por el que se negó a participar de la serie de Silvina Luna: "Cartoneros"

"Fue muy duro verlo", reconoció sobre el trailer oficial que ya salió. Y fundamentó su decisión de no participar del documental: "La serie es sobre Silvina Luna. Obviamente autoricé a que pasen imágenes mías si querían pero no quise participar. Uno puede decidir ser parte o no, pero yo no cartoneo".

"La acompañamos hasta el último momento porque éramos amigos, nos amábamos y de ambos lados, nos sentíamos siempre familia, porque ella no tenía mamá ni papá, tenía a su hermano que en un momento estaba viviendo en Rosario y después vino a Buenos Aires. Silvina era una muy buena persona que tuvo muchos amigos de siempre que la abrazaban", recordó Capristo.

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Los motivos que llevaron a Ximena Capristo a no aceptar participar de la serie de Silvina Luna

Ximena Capristo profundizó acerca de las razones por las que optó por no estar en el documental sobre su amiga Silvina Luna. "No quise formar parte porque no. Uno tiene que tomar una decisión: o quiere o no quiere y yo preferí que no. Pero si querían mostrar una imagen mía les firmé para que lo hagan", dejó en claro.

Sobre las críticas que recibió ante su decisión de no participar, la panelista remarcó: "Ahí tenés un montón de cartoneros metidos en la serie porque va a salir por Netflix, yo no, jamás. A mí no me importa ni que me paguen un peso ni 100 mil dólares".

"Yo sé lo que soy y la relación que tuvimos, pudimos verla en su último momento porque su hermano nos autorizó la entrada y se lo agradezco. ¿Pero cartoneros de qué? Todo lo contrario. Que la gente diga lo que quieran, mi marido, yo y Silvina sabemos quiénes somos y acá se sabe todo quién es quién. Jamás quisimos cartonear", continuó con firmeza.

Y dejó en claro: "Sabía que ella tenía ganas de hacer esta serie y contar todo. Con ella en vida si me lo hubiera pedido hubiera aceptado si me lo pedía pero ella no está y yo decido recordarla de la mejor forma".

En el final comentó que tiene un sector en su casa para recordar a su amiga: "A Silvina la recuerdo de la mejor manera. Tengo en casa su foto en un cuadro, y tiene un vaso de agua al lado que eso es importante. Le pongo flores como a mi mamá, de gente que amo y ya falleció y me cuida desde el cielo. Jamás cartonié con mi amiga, que muchos no pueden decir lo mismo. Voy a verla pero no quise formar parte, es eso", concluyó.