Las espectaculares imágenes de Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutando su luna de miel en Aruba
Nicolás Cabré y Rocío Pardo viven días soñados en Aruba: su luna de miel combina romance, paisajes caribeños y la felicidad de desconectarse juntos.
16 abr 2026, 10:58
Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron Aruba como destino para celebrar su luna de miel, y las postales que compartieron en las redes transmiten pura felicidad. Entre risas, abrazos y paisajes caribeños, la pareja dejó ver que atraviesa un momento pleno.
“Luna de miel en el paraíso”, escribieron en un posteo conjunto que rápidamente se llenó de mensajes de cariño de sus seguidores. La frase, breve pero significativa, resume el espíritu de un viaje que esperaban con entusiasmo desde hacía meses.
La boda fue en diciembre, pero los compromisos profesionales los obligaron a retrasar la escapada romántica. Con la temporada teatral de verano ya finalizada, pudieron finalmente emprender rumbo a un lugar que combina exclusividad, descanso y naturaleza en estado puro.
El alojamiento elegido, ubicado al sur de la isla y frente al mar, está pensado únicamente para parejas. Allí disfrutaron de caminatas por la arena, juegos en el agua, cenas con sabores típicos y atardeceres inolvidables. “Vinimos a relajar, a desconectarnos, a estar un poco alejados del ruido de la ciudad, en un entorno natural y paradisíaco”, señaló Cabré en diálogo con la revista Gente.
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Cuál fue la frase de la China Suárez a Mauro Icardi en su cumpleaños que no les habría caído nada bien a Vicuña y Cabré
La China Suárez y Mauro Icardi forman parte de esas parejas que, cada vez que tienen oportunidad, inundan sus redes con demostraciones de afecto, fotos llenas de ternura y mensajes de amor. Tanto despliegue romántico provoca reacciones encontradas: mientras algunos seguidores se derriten con tanta dulzura, otros lo toman con ironía y hasta lo consideran excesivo.
El jueves 19 de febrero, el delantero del Galatasaray celebró sus 33 años y su pareja organizó una sorpresa especial para él. No fue un cumpleaños cualquiera: hubo detalles que, según varios, podrían haber generado incomodidad en sus exparejas, Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, y Nicolás Cabré, con quien la actriz tuvo a Rufina.
El propio Icardi publicó en sus redes sociales un conjunto de imágenes del festejo y acompañó el posteo con estas palabras: "Gracias mi amor por hacer de este día algo tan especial, por tanto amor y por convertir cada instante en único. Te amo".
Y aunque las fotos ya transmitían un aire romántico, lo que más llamó la atención fue la torta. Con forma de corazón y cubierta de crema, llevaba escrita una frase contundente: “It was always you” (siempre fuiste vos). Un gesto directo, cargado de romanticismo y que, para algunos, podría interpretarse como un guiño que incomodó a más de uno.