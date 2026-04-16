Las espectaculares imágenes de Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutando su luna de miel en Aruba

cabré y pardo, luna de miel 1

rocio aprdo, luna d emiel 2

Embed

Embed

Cuál fue la frase de la China Suárez a Mauro Icardi en su cumpleaños que no les habría caído nada bien a Vicuña y Cabré

La China Suárez y Mauro Icardi forman parte de esas parejas que, cada vez que tienen oportunidad, inundan sus redes con demostraciones de afecto, fotos llenas de ternura y mensajes de amor. Tanto despliegue romántico provoca reacciones encontradas: mientras algunos seguidores se derriten con tanta dulzura, otros lo toman con ironía y hasta lo consideran excesivo.

El jueves 19 de febrero, el delantero del Galatasaray celebró sus 33 años y su pareja organizó una sorpresa especial para él. No fue un cumpleaños cualquiera: hubo detalles que, según varios, podrían haber generado incomodidad en sus exparejas, Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, y Nicolás Cabré, con quien la actriz tuvo a Rufina.

El propio Icardi publicó en sus redes sociales un conjunto de imágenes del festejo y acompañó el posteo con estas palabras: "Gracias mi amor por hacer de este día algo tan especial, por tanto amor y por convertir cada instante en único. Te amo".

Y aunque las fotos ya transmitían un aire romántico, lo que más llamó la atención fue la torta. Con forma de corazón y cubierta de crema, llevaba escrita una frase contundente: “It was always you” (siempre fuiste vos). Un gesto directo, cargado de romanticismo y que, para algunos, podría interpretarse como un guiño que incomodó a más de uno.

cumple icardi 1