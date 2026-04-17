Furia total: Yanina Latorre salió a bancar a Lola tras el durísimo ataque de Cinthia Fernández

Pero la respuesta de Yanina Latorre no terminó ahí. Fiel a su estilo frontal, salió nuevamente a defender a su hija y apuntó contra lo que consideró un cuestionamiento injustificado. “Es verdad, yo hablé, no Lola. ¿Por qué no le dice a Sol Pérez que vaya ad honorem, que también es abogada? Sol y Alejandra Maglietti son abogadas y trabajan en la tele, ¿está mal?”, disparó, ampliando el foco de la discusión.

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Lejos de apaciguar las aguas, la conductora fue aún más tajante en su análisis sobre la actitud de su rival. “Ni responsabilidad, ni respeto, ni foco en lo verdaderamente importante es lo que hace Cinthia Fernández. Si realmente quiere defender a Ángel, estar insultándome a mí, a Tamara Pettinato, a Lola Latorre y a todo el mundo en redes como lo está haciendo, me parece una locura”, sentenció sin medias tintas.

Por su parte, Lola Latorre también se refirió a la presión mediática con una reflexión clara: “Ser abogada no implica tener que intervenir en todos los casos mediáticos, ni mucho menos hacerlo por presión pública”.

Finalmente, Yanina Latorre cerró el episodio con un gesto de apoyo hacia su hija: “La verdad, impecable Lola. Orgullosa de mi hija”.

IG descargo Lola Latorre

Qué reveló Yanina Latorre sobre el escandaloso pedido de Paula Chaves tras el video viral que generó caos en Olga

El escándalo tuvo su origen en el ciclo que lidera Paula Chaves junto a Nachito Elizalde en el canal de streaming Olga, luego de un momento inesperado que protagonizó una nena en medio de una charla con Topa.

En plena conversación, la menor lanzó sin filtro una frase que no tardó en explotar en redes: “Las mujeres odiamos a Milei”. El comentario no solo se viralizó de inmediato, sino que también encendió la polémica por lo que ocurrió a continuación: buena parte del equipo detrás de cámara reaccionó con aplausos y festejos en vivo.

En un primer momento, algunas críticas apuntaron directamente contra Paula Chaves, aunque con el correr de las horas esa lectura empezó a perder fuerza. De todas formas, el episodio no habría pasado inadvertido puertas adentro y habría generado incomodidades.

Quien dio más información sobre lo sucedido fue Yanina Latorre, que este jueves en SQP (América TV) se metió de lleno en el tema y habló de tensiones dentro del canal de streaming. "La producción fue muy efusiva. Paula no era la primera vez que le pasaba cosas con la producción", sostuvo sin rodeos.

Según detalló la panelista, la conductora no habría quedado a gusto con la situación y decidió plantarse: "Paula pidió cambio de producción". Además, profundizó sobre las decisiones que habría tomado: "El lunes va a haber otra gente, pidió suspensión en primera instancia. Se sintió expuesta".

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En ese contexto, Yanina Latorre también analizó el formato del streaming y cómo influye la dinámica del equipo en el resultado final: "En el stream la producción es interactiva, pero la línea debe ser la misma que la conductora. Paula al aire es impecable, es más lo que esconde, que lo que cuenta".

Por su lado, el periodista Nicolás Peralta aportó más datos sobre el detrás de escena y el clima que se vive actualmente. "Hablé con una persona muy importante, esto generó un ruido interno muy grande. Sienten que hay una línea editorial que excede a los intereses del propio canal", reveló.

En medio de todo este revuelo, este jueves Paula Chaves tenía previsto salir al aire en SQP, pero finalmente no pudo hacerlo por un tema de tiempos. Fue la propia Yanina Latorre quien lo explicó antes de despedir el programa, e incluso dejó abierta la puerta para que participe en la edición del viernes a las 19.

Así, lo que comenzó como un comentario aislado terminó convirtiéndose en un foco de conflicto mucho más amplio. Según trascendió, la situación podría derivar en modificaciones de peso dentro del equipo y la estructura del ciclo.