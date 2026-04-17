Moria Casán fulminó a Cinthia Fernández y Roberto Castillo por la exposición en el caso Ángel: "Parecen..."

Y agregó: "En este caso no es que no sea creíble, están tratando de dar una mano a gente en una desgracia que nos interpela a todos y trata de hacer todo lo posible”.

“Si estuviera sola me parecería más copado, pero de momento es la pareja de él se los ve como muy oportunistas, no me da tanto malo. Igual me parecen un meme esos dos, me parecen los chihuahuas loyers”, disparó la conductora, quien trabajó con Cinthia hasta mediados de marzo en su programa cuando fue desvinculada por la producción después de un escandaloso cruce al aire con su compañera María Fernanda Callejón.

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Moria Casán explicó si convocaría a Cinthia Fernández en su programa por el caso Ángel

Consultada por el cronista por la cantidades de apariciones en los medios de Cinthia Fernández hablando sobre el caso Ángel, Moria Casán dejó en claro su postura.

"Todo el mundo se cuelga un poco del tema porque lo tratamos nosotros porque no se puede dejar de no tratar porque es maltrato infantil y la muerte de un nuevo chico, todo muy duro. Estas cosas no se pueden dejar pasar de largo, hay una violencia extrema y hay que tratar esos temas", observó.

Y consultada si convocaría a su ex panelista para hablar del caso en un móvil, la diva fue categórica: "Mi programa está instaladísimo con o sin Cinthia y tengo un staff maravilloso de gente profesional. No, yo estoy contenta con mi programa y la producción decidió que no esté y me parece que no aportaría nada nuevo".

"El programa va bien teniéndome a mí al frente y a todo el equipo que hay buena vibra y ninguno quiere ser más que el otro, todos seguimos por el mismo rumbo que es trata de dar lo mejor todas las mañanas", continuó firme.

Sobre el final, comentó que no volvió a dialogar con ella tras su escandalosa salida de su ciclo: "No volví a hablar. Está en muchos canales y nos pareció que no iba para nuestro programa", concluyó.