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Explosiva confesión: María Fernanda Callejón destrozó a Ricky Diotto y reveló el infierno que vivió

En La Mañana con Moria, María Fernanda Callejón relató el detrás de su relación con Ricky Diotto: violencia, manipulación y disputa mediática.

17 abr 2026, 11:21
maria fernanda callejón
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María Fernanda Callejón, panelista de La mañana con Moria (El Trece), abrió su corazón en medio del proceso judicial que la enfrenta con Ricky Diotto. En el magazine, relató cómo su relación estuvo atravesada por violencia, manipulación y un fuerte desgaste mediático.

En su testimonio, recordó la entrevista que había dado en Infobae y señaló: “Todo empezó antes, lo que pasa es que la víctima habla cuando puede”. Luego, ubicó el inicio de la crisis en el matrimonio y explicó que la pandemia profundizó los problemas: “Nosotros estábamos en crisis, pero nunca estuvimos separados. La crisis fuerte empezó en la pandemia”.

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Con el paso del tiempo, reconoció que había naturalizado situaciones que hoy identifica como violentas: “Uno naturaliza un montón de situaciones, pero si hoy tengo que hablar en retrospectiva, la víctima empieza a recordar todo junto, se me cayeron todas las violencias juntas”. Y agregó que debió enfrentar una campaña mediática en su contra: “Se instalaron tantas mentiras que no podía desmentir todo lo que se filtraba de la otra parte. Él operó desde el minuto uno porque me quería destruir, no sé por qué”.

El momento más duro de su relato llegó al explicar por qué decidió terminar la relación: “La decisión la tomé después de que él me haya tirado contra la pared, sabía que lo que venía después era un golpe, y estaba mi hija (Giovanna) en el medio. Esa pelea fue, una vez más, por nuestros bienes en común. No es tu casa Ricky, tenemos una hija”.

Por último, miró a cámara y lanzó un mensaje directo a su expareja: “Esta es mi oportunidad, yo con mis finanzas hago lo que quiero porque estoy separada de vos hace cuatro años. Hacete cargo de la carita que tenés. Como decís vos, que estás contento porque ‘no hiciste nada’, no mientas más. Sos indefendible”.

Y cerró con una frase que resume su presente: “Tuve que trabajar duro y fuerte… Estoy en paz porque tengo la verdad”.

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Cuál fue la impactante revelación que hizo Ricky Diotto

Este jueves 16 de abril se puso en marcha el juicio iniciado por María Fernanda Callejón contra su expareja Ricky Diotto, padre de su hija Giovanna, en el marco de una denuncia por violencia.

Un día antes de que comenzara la primera audiencia , de un total de seis previstas, Diotto ofreció una entrevista cargada de emoción en el programa Desayuno Americano (América TV).

El músico y ex compañero de la actriz explicó el impacto que tuvo todo este proceso en su vida, tanto en lo físico como en lo emocional. Volvió a remarcar su inocencia y hasta deslizó la posibilidad de solicitar la tenencia de su hija.

"Estoy tranquilo porque no hice nada. Es una lástima pero bueno, así estamos, a poner la cara como hice toda la vida. Llegar a esta instancia y pasar por esto me parece innecesario pero ella tomó una decisión y hay que poner la cara", expresó Diotto en diálogo con el ciclo conducido por Pamela David.

También contó el ofrecimiento que le hizo Callejón y que él rechazó: "En su momento me ofreció como propuesta que le dejara la casa y levantaba la denuncia pero yo no lo acepté porque no le hice nada y no iba a ceder esas cosas. Vendimos la casa, perdí mi departamento, todo".

Respecto a la elección de Callejón de instalarse en un hotel junto a su hija, Ricky señaló: "Es una decisión de ella, con la plata que gasta en la camioneta te alquilas un departamento pero ella quiere seguir haciendo esa vida de diva y vivir en un hotel, yo no puedo hacer nada".

"Una persona normal en vez de gastar un dineral en mantener una camioneta se compra un auto más chico y alquila un departamento. Parece que yo estoy loco porque mi hija vive en un hotel. Mi hija es una reina y tiene que vivir en una casa normal", cuestionó con firmeza.

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