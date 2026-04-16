Ricky Diotto hizo una impactante relevación y se quebró por el juicio con Callejón: "Desastre"

"Estoy tranquilo porque no hice nada. Es una lástima pero bueno, así estamos, a poner la cara como hice toda la vida. Llegar a esta instancia y pasar por esto me parece innecesario pero ella tomó una decisión y hay que poner la cara", comenzó Diotto en una nota con el ciclo que conduce Pamela David.

Y reveló sobre el acuerdo que le planteó su ex y él no aceptó: "En su momento me ofreció como propuesta que le dejara la casa y levantaba la denuncia pero yo no lo acepté porque no le hice nada y no iba a ceder esas cosas. Vendimos la casa, perdí mi departamento, todo".

En cuanto a la situación de Callejón que vive en un hotel con su hija, Ricky Diotto remarcó: "Es una decisión de ella, con la plata que gasta en la camioneta te alquilas un departamento pero ella quiere seguir haciendo esa vida de diva y vivir en un hotel, yo no puedo hacer nada".

"Una persona normal en vez de gastar un dineral en mantener una camioneta se compra un auto más chico y alquila un departamento. Parece que yo estoy loco porque mi hija vive en un hotel. Mi hija es una reina y tiene que vivir en una casa normal", cuestionó.

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La angustia de Ricky Diotto por el conflicto judicial con María Fernanda Callejón

Consultado si piensa en pedir la tenencia de su hija, Ricky Diotto comentó: "No lo sé... ¿Y cómo no lo voy a evaluar? Pregúntenle a quien tenga hijos. Mi hija estuvo diciembre, enero y febrero sola de 7 de la mañana a 1 en una habitación de un hotel. Un desastre hubiese pasado y yo chito la boca", se sinceró.

"Voy a poner la cara porque yo no hice nada. En un principio la cartátula de la causa era amenazas y lesiones y después como no pudieron probar nada pusieron tentativa de lesiones leves. Todo el quilombo que están haciendo para averiguar si yo le quise pegar, que no fue así", dejó en claro sobre el juicio que se inició.

"Tuvimos un matrimonio bárbaro y cuando yo me fui de mi casa lloramos juntos y nos dimos un abrazo hermoso. Está peleada con la vida y con todo el mundo, el papelón que hizo en televisión con Cinthia (Fernández). Lo que más lástima me da es que después mi hija en 10 años va a buscar eso, un desastre", continuó indignado.

Y cerró entre lágrimas: "Con mi hija tengo una relación increíble, es mi vida, difruto con ella paseando y en Instagram. Yo soy una persona de bien a mí eso no me lo va a quitar nadie. No me emociono, estoy agotado".