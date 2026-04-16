El alivio de una denunciante de La Maciel tras la intervención policial en Gran Hermano: "Buscaba que..."

“Buscaba que se supiera la verdad. Cuando hablé hace seis años atrás, me trataron de mentirosa, de envidiosa, de un montón de cosas. Haber salido a hablar y tener el testimonio de un montón de chicas que pasaron por lo mismo —y peor que yo— me deja tranquila”, se sinceró sobre el alivio que sintió en las últimas horas y dejó en claro su objetivo siempre fue demostrar quién es y dar voz a quienes no se animan.

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Cómo fue el operativo policial en Gran Hermano

Sobre el cierre de Intrusos (América TV), Paula Varela lanzó una información de último momento que generó fuerte repercusión y puso el foco en lo que estaría ocurriendo dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

Fue Adrián Pallares quien dio pie al tema con una frase que no pasó desapercibida: "Gran Hermano es como la cárcel de Devoto, casi, porque todos los que están adentro tienen una causa".

Acto seguido, Varela compartió al aire una publicación reciente del periodista Santi Riva Roy, que hablaba de un procedimiento policial en curso dentro del canal. “Lo acaba de publicar Santi Riva Roy y dice: ‘Último momento, la federal en Telefe, en este momento, intentando notificar’. Esto sería un participante de Gran Hermano que tiene problemas judiciales, sabemos que son dos o tres los que están medio jodidos ahí adentro ”, contó, generando sorpresa en el estudio.

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En medio del debate, en el panel comenzaron a mencionarse algunos nombres que podrían estar vinculados a la situación, entre ellos Luana Fernández —por su relación con Yao Cabrera— y Brian Sarmiento, a quien se lo asoció con una presunta deuda por cuota alimentaria.

Minutos más tarde, el propio Riva Roy utilizó sus redes sociales para aclarar la información y aseguró que la participante en cuestión era La Maciel. La situación sumó aún más tensión a la polémica, ya que semanas atrás Ángel de Brito había mencionado en LAM (América TV) una denuncia en su contra por presunta explotación de menores.