Tan Biónica: comienza la cuenta regresiva para los show en Vélez con tres fechas confirmadas

Tan Bionica

ASÍ SE PREPARA TAN BIÓNICA PARA VÉLEZ

Mientras crece la expectativa por las tres fechas en Vélez, Chano, Bambi, Diega y Seby se encuentran ensayando intensamente, ultimando detalles de un tour que será el más importante en la historia de la banda. En un clima íntimo, el grupo trabaja sobre cada arreglo, cada detalle y cada momento del espectáculo, afinando una puesta pensada para recorrer toda su historia.

Durante los ensayos se los puede ver repasando las canciones de “El Regreso” —que sonarán por primera vez en vivo— y también volviendo sobre los clásicos que marcaron a toda una generación. Entre risas, ajustes y momentos de concentración absoluta, la banda empieza a darle forma a un show que combinará nostalgia, emoción y la energía que siempre caracterizó a Tan Biónica sobre el escenario.

El 27, 28 y 29 de marzo, Vélez será el punto de encuentro entre generaciones. Los clásicos que siguen sonando en cada rincón y las canciones de “El Regreso” en vivo por primera vez convivirán en un show que mezcla nostalgia, presente y futuro con la potencia escénica que caracteriza a la banda.

Después de una década sin publicar música nueva, “El Regreso” marcó el inicio de una nueva etapa y ya se convirtió en uno de los lanzamientos más fuertes del año 2025, superando los 60 millones de streams globales y debutando completo en el Top 50 de Argentina con canciones como “Tus Cosas” (feat. Airbag), “El Problema del Amor”, “Boquitas Pintadas” (feat. Nicki Nicole), “El Alma en el Camino”, “Mi Vida” (feat. Andrés Calamaro), “En Mi Mundo”, “Mil Días”, “Santa María”, “X=4” y “La Invención” y se ubicó dentro del Top 10 a nivel mundial.

Sin título

Con esta nueva producción, Tan Bionica reafirma su identidad musical y la conexión única con el público que los acompaña desde sus comienzos El disco combina el sonido clásico que los consagró con una nueva frescura que conquistó tanto a sus fans históricos como a las nuevas generaciones. Más madura, más fuerte y con la misma energía que siempre los distinguió, la banda llega al escenario para ofrecer un show que promete ser inolvidable.

Luego de sus tres presentaciones en Vélez, Tan Bionica iniciará una gira por el interior de Argentina con fechas confirmadas en Tucumán el 04 de abril, Santa Fe el 11 de abril y Mendoza el 18 de abril. Luego, llegarán a México el día 10 de septiembre.

Las nuevas localidades para los días 27, 28 y 29 de marzo ya se encuentran disponibles a través de EnigmaTickets.com, con todos los medios de pago mediante Modo o Mercado Pago a través de Modo o Mercado Pago. Además, continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito BBVA Visa, únicamente desde la app BBVA o Modo.