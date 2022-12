Nadia Epstein apuntó dura contra Thiago de Gran Hermano 2022: "No es lo que parecía"

thiago_gran_hermano_2022.jpg Thiago Medina, el participante de Gran Hermano 2022 con una historia de vida más que sensible.

Pero la ex hermanita Nadia Epstein, recordada por todos como una de las más malas de la historia de Gran Hermano de Argentina, disparó cortito y al pie: "La gente me empieza a dar la razón, Thiago no es lo que parecía desde el primer día".

"Una historia de vida no es jugar a Gran Hermano, eso no te hace ganador", agregó sobre el joven cartonero de González Catán y habló de "la hipocresía del país". "Dicen 'pobre Thiaguito' y afuera no le compran ni un pañuelo", sentenció fiel a su estilo directo.

"A Thiago no le creí nunca, no jugó nunca" sentenció la ex hermanita, mientras que Ximena Capristo acotó que el Thiago "No está haciendo las cosas bien adentro de la casa"; así como Diego Leonardi opinó que "cambió muchísimo de actitud", así como que "hoy no disfruta tanto". Por último, Cristian U remarcó un dato picante, al asegurar que "Daniela le cambió la cabeza".

Nadia Epstein contra Thiago Medina - Debate Captura GH 2022.jpg Nadia Epstein junto a otros ex hermanitos debatieron sobre el accionar de Thiago Medina dentro de la casa de Gran Hermano 2022.

Las quejas por los ruidos sexuales de Daniela y Thiago en Gran Hermano 2022

Hace unas semanas Daniela Celis y Thiago Medina se dieron su primera noche de sexo en Gran Hermano 2022, ya cuando el romance venía naciendo de a poco. Fue luego de que él ganase la prueba de líder de la semana y ella cumpliese su promesa de besarlo si ganaba la inmunidad.

A partir de ese momento, ambos se liberaron y dieron rienda suelta a la pasión dentro de la casa, con récord sexual incluido de una noche. "Estamos los dos re calientes, eso está pasando", había reconocido en su momento la morocha sobre la piel con el joven de González Catán.

daniela thiago.jpg

Lo cierto es que ya sus compañeros están advirtiendo que les cuesta dormir cuando ambos jóvenes mantienen relaciones sexuales por los ruidos que hacen. "Ayer dormí bien, me puse algodones en los oídos porque tengo los huevos llenos ya de los ruidos", dijo Alfa en charla con Maxi en la cocina.

A lo que él le contestó: "Es que anoche no durmió nadie. A los gritos, bueno a veces las cosas se te van de las manos". Y luego, Maxi comentó en charla con Daniela y otros hermanitos que escuchaba en un momento de la noche "aplausos", en claro reflejo del sexo que en ese momento tenía su compañera con Thiago.