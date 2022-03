Nazarena Vélez confesó el amenazante mensaje que recibió de Jorge Rial

En sus años de ascenso en el mundo del espectáculo, Nazarena reveló que las cosas no eran fáciles con Rial: “Tengo una relación de amor-odio con Jorge”, comenzó.

“Nunca salí con Rial. Me ha ayudado muchísimo pero tiene eso de tenerle miedo”, comenzó diciendo y agregó: “Una vez me llamó y me dijo: '¿Vos medís?', 1.73 le contesté, 'Bueno, te estoy preparando el cajón', me dijo”.

Entonces, la rubia que supo ser por muy polémica en sus arranques, afirmó sobre el conductor: “Tiene una cosa mafiosa que él mismo se declara como un mercenario”.

nazarena vélez.jpg Nazarena Vélez

La furia de Jorge Rial con sus ex compañeros Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hablaron en su programa, Socios del espectáculo, sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro.

En el ciclo de El Trece pasaron al aire una nota que le hicieron a la nutricionista, en la cual le preguntaron por la ruptura.

"No me siento cómoda hablando de cosas que tengan que ver con lo privado. No me siento cómoda y no me sale hablar de estos temas", afirmó Pereiro.

En el programa de espectáculos de El Trece, Pallares y Lussich también comentaron que a Rial se lo vinculó con una periodista de C5N, Alejandra Quevedo.

Horas más tarde, en un móvil con Intrusos, Jorge Rial se mostró enojado con los conductores de Socios del espectáculo.

"Me da lástima porque saben cómo pienso. Sería bueno que levanten un teléfono y me pregunten. Todo lo que se dijo son mentiras", expresó el periodista.

"Sería bueno que ellos hubiesen hablado conmigo primero, pero no hay problema... ¡son las reglas del juego! Solo digo que ahí metieron una cosa que no estaba bien e involucraron gente que no existe en mi vida", sentenció.

En su programa en Radio 10, Rial también se despachó contra Pallares y Lussich; "Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira", sostuvo el conductor en referencia al supuesto romance entre él y su colega de C5N.

"Está bien que hablen de mi nuevo amor, que no existe. Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y es clandestino", advirtió.