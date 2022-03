El contundente descargo de Alejandra Quevedo tras los rumores de romance con Jorge Rial

Y añadió: "Primero, para proteger a mi hija, una menor de edad de tan solo 11 años, que está sufriendo mucho por lo que se publica, por lo que dicen algunos y algunas colegas y que no tiene sustento con la realidad".

"Vengo padeciendo violencia sistemática como mujer, como profesional. No solo hacia mí, sino hacia mi ex pareja y a mis seres queridos", señaló la periodista de C5N, Radio 10 y América TV sobre su ex, el tatuador de Jorge Rial, Fernando Colombo.

"Tal vez haya gente que recién ahora me conoce, y eso habla de cómo yo decidí manejar mi carrera. Hace 20 años estoy en el medio, y siempre me manejé con profesionalismo y respeto", indicó Quevedo.

La periodista, integrante de Instalate, denunció que "desde hace días vengo sufriendo ataques misóginos" como consecuencia de la información brindada por Yanina Latorre en su cuenta de Twitter. "En pleno siglo XXI, poner a una mujer como 'roba maridos' ya es inadmisible.. E insisto, es un hecho que no tiene nada que ver con la realidad", reiteró.

"Soportar que me sexualicen, utilicen imágenes mías falsas y que me pongan como objeto al lado de un hombre poderoso recientemente separado me indigna y me enoja porque formo parte de una colectiva de mujeres que defienden nuestros derechos hace rato", remarcó molesta.

Alejandra Quevedo agradeció a los colegas que se comunicaron para consultarle, aseguró que entiende "el juego mediático", pero "esta mujer les pide, por favor, respeto", concluyó.

Romina Pereiro habló de la separación de Jorge Rial

La semana pasada, y ante una andanada de distintos rumores, Jorge Rial confirmó desde su ciclo radial su separación de Romina Pereiro, con quien se había casado en 2019.

"Efectivamente estamos separados con Romina... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente", fueron algunos de los argumentos con los que Jorge Rial explicó la situación actual.

Y este lunes, Romina Pereiro habló con el programa Socios del espectáculo, El Trece, y se refirió al final de su matrimonio con Jorge Rial, noticia que se conoció hace unos días.

“Como a todo el mundo (risas). Soy nutricionista, pero soy un ser humano. Igual, a mí no se me da por comer cuando estoy ansiosa, no sé si te referís a eso, capaz se me da por otras cosas”, respondió Romina Pereiro en una jornada de concientización sobre la obesidad.

“Bueno, tengo que preguntarte por la separación, además porque Rial lo confirmó en ‘Argenzuela’. ¿Te molestó un poquito que él lo haya confirmado, lo habían consensuado que se iba a hacer públicamente?”, indagó la notera del programa.

A lo que Romina evitó dar detalles del tema: “Mirá, los quiero un montón a Rodri y a Adrián… bailé con ellos el vals en mi casamiento, ¿entendés? No me siento cómoda hablando de nada que tenga que ver con lo privado".

"Sé que soy familiar de una persona pública, muy pública. Yo trato de acompañar desde el lado que puedo. Sé que también un poco soy pública y quieren saber, pero no quiero hablar de eso porque me siento incómoda y no me sale”, cerró la nutricionista.