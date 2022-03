Carmen Barbieri y su desafiante mensaje a Jorge Rial tras decir que la salvó de ir presa: "Vení, vení..."

Desde su programa, Carmen le contesto: "Despertaron al monstruo de Rial. Yo no le tengo miedo a nadie. Desde que estuve a punto de morir, dije 'el universo me dio una oportunidad más. ¿Qué me voy a enojar?'".

Entonces, contó el problema que tuvo: "No iba a ir presa. Yo esto nunca lo conté, pero sí le agradecí a Rial, aunque diga cualquier cosa de mí. No me importa".

"Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas, pensando que soy mujer y que hay que cuidarla. Largá todo. Vení que te espero", expresó.

"Nunca iba a ir prensa. Y con Jorge puedo enojarme y contestarle. Pero siempre digo que soy una agradecida porque después de mi separación (de Santiago Bal) me encontré con una deuda impresionante, y él me llamó, me ofreció una charla. Yo fui a su despacho y charlé”, detalló.

Entonces dijo: "Él llamó a un amigo de la AFIP, que no me salvó la deuda, pero vimos cómo la podía pagar. El hijo de Santiago Bal era mi contador, yo ni tocaba la plata. Entonces, cuando Santiago se va de mi casa, me cae la AFIP con una deuda que yo ni tenía idea que existía. Era una deuda millonaria”.

"Él se portó muy bien conmigo. De esto hace 10 años. En diciembre terminé de pagar la deuda. Gracias a Rial y a su amigo pude hacer una moratoria”, concluyó.

Adrián Pallares le habló a su familia después del embate de Jorge Rial

Adrián Pallares se tomó unos minutos del programa de hoy de Socios en el espectáculo y le habló a su familia después del duro embate y la amenaza pública de Jorge Rial.

"Le quiero mandar un beso enorme a mi familia, a Cecilia (su esposa), a mis tres hijas, a Mía, Sol y a Emma, ayer hemos tenido un día complicado, movido, estamos todos bien, gracias a todos los que han llamado y se han preocupado, estamos bien y muy felices por el arranque de este programa que es lo más importante", dijo Adrián Pallares tras las palabras de Jorge Rial.

Jorge Rial estalló de furia contra Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. El periodista se enojó con sus ex compañeros porque hablaron de los rumores de un supuesto affaire con una colega de C5N, Alejandra Quevedo.

"Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira", sostuvo el ex Intrusos en su ciclo en Radio 10.

"Está bien que hablen de mi nuevo amor, que no existe. Yo voy a hablar del nuevo amor de Adrián Pallares, que hace tiempo lo tiene, no es nuevo, y es clandestino... Se encontraban a la vuelta del canal", advirtió.

"¿Hay fotos y video?", le preguntó una columnista de Argenzuela. "Sí... hay chats y testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal", sentenció Rial.