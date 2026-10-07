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"No acepté su invitación y buscó ridiculizarme": la gravísima denuncia de Chloé Bello

A través de un duro descargo desde las redes, la modelo Chloé Bello expuso la situación que vivió en una entrevista y dejó una profunda reflexión.

7 oct 2026, 15:15
No acepté su invitación y buscó ridiculizarme: la gravísima denuncia de Chloe Bello

"No acepté su invitación y buscó ridiculizarme": la gravísima denuncia de Chloe Bello

No acepté su invitación y buscó ridiculizarme: la gravísima denuncia de Chloe Bello

"No acepté su invitación y buscó ridiculizarme": la gravísima denuncia de Chloe Bello

Chloé Bello compartió un fuerte descargo desde las redes sociales donde contó la incómoda situación que vivió en el medio. La modelo indicó sentirse incómoda en una nota y ser objeto de humoradas después de no aceptar una invitación a nivel personal de un periodista, quien no reveló su nombre.

"No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo. Tampoco suelo hacerlo respecto de personas a las que alguna vez les tuve mucho respeto y admiración profesional", comenzó su mensaje desde sus historias de Instagram.

"Pero escribo esto porque lamentablemente viví una situación profundamente incómoda que, una vez más, evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que todavía sigue estando dominado por hombres, en este oficio como en tantos otros", remarcó la expareja del cantante Gustavo Cerati.

Y explicó sobre la situación que vivió donde también responsabilizó a una mujer: "Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa -al que fui con la mejor intención de pasarla bien, como corresponde cuando se recibe a un invitado- fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada. En este caso increíblemente muy acompañado por una secuaz femenina quien no se quedó atrás".

La indignación de Chloé Bello ante la situación que vivió

Chloé Bello remarcó que la situación contada fue con un hombre del medio al que admiraba: "Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación, particularmente cuando esa conducta vuelve a recaer sobre una mujer. Y más triste aún cuando viene de la mano de un periodista, al que alguna vez admiré", señaló.

"Por suerte tengo la capacidad de mantener la calma y responder con educación incluso frente a situaciones incómodas. Pero eso no significa que nos las registre, ni que deba naturalizarlas", continuó firme en su postura.

Y cerró reflexionando acerca de aquellas mujeres que atravesaron alguna situación similar y en su momento ella no comprendió: "Me solidarizo con tantas mujeres que antes contaron historias similares y a las que quizás no comprendí del todo porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia. Y no debería seguir siendo normal en esta era ni en ninguna más".

     

 

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