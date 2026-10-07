"No acepté su invitación y buscó ridiculizarme": la gravísima denuncia de Chloé Bello

La indignación de Chloé Bello ante la situación que vivió

Chloé Bello remarcó que la situación contada fue con un hombre del medio al que admiraba: "Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación, particularmente cuando esa conducta vuelve a recaer sobre una mujer. Y más triste aún cuando viene de la mano de un periodista, al que alguna vez admiré", señaló.

"Por suerte tengo la capacidad de mantener la calma y responder con educación incluso frente a situaciones incómodas. Pero eso no significa que nos las registre, ni que deba naturalizarlas", continuó firme en su postura.

Y cerró reflexionando acerca de aquellas mujeres que atravesaron alguna situación similar y en su momento ella no comprendió: "Me solidarizo con tantas mujeres que antes contaron historias similares y a las que quizás no comprendí del todo porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia. Y no debería seguir siendo normal en esta era ni en ninguna más".