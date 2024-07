¡No se guardó nada! Catalina Gorostidi volvió a estallar contra Furia: "Es desubicada y flashera"

"Se pensó que iba a tener mil millones de propuestas de trabajo... o sea, podés hacer lo que vos quieras que igual te van a llamar. No, acá hay que respetar a la gente que labura hace un montón de años. Ella es una persona como yo que salió de un reality y si te querés mantener en los medios tenés que ser respetuosa, tenés que tratar bien a la gente, creo que se les fue de las manos", opinó.

Y remarcó: "El tiempo me terminó dando la razón de lo irrespetuosa, lo desubicada y lo flashera que es. Porque salió sexta y siguió diciendo lo de fraude. Ni siquiera fue agradecida con Telefe, que fue quien le dio la fama".

Por último, dijo de su archienemiga: "Por algo la rajan de todos lados, por algo no está en ningún lado. Yo de Gran Hermano, más allá de la experiencia, me llevo el cariño de un montón de gente y ella no".

La firme opinión de Bautista, el ganador de Gran Hermano, sobre Furia y su desvinculación de Telefe: "No me sorprende que..."

A pocas horas de que se supiera que Juliana “Furia” Scaglione y Telefe rescindieron el contrato que los unía comercialmente de común acuerdo, Bautista Mascia habló con PrimiciasYa y opinó sobre lo sucedido.

"Furia es una persona muy particular, como se lo he dicho a ella es una persona muy plantada en sus pensamientos, tiene mucho humor, tiene una parte muy piola y una parte que por ahí puede llegar a incomodar. Tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas", comenzó diciendo el ganador de Gran Hermano 2023.

Luego señaló: "Y una vez estando acá afuera yo no sé qué hizo ella, desde que salí hasta ahora estoy bastante concentrado en lo mío y no he visto casi nada. No tengo ni idea lo que ha pasado con Furia, pero tampoco me sorprende que haya tenido algunos cruces con la producción".

Por otro lado, sobre cómo seguirá su vinculo con Telefe a diferencia de Furia, Bauti dijo: "En un tema que aún no lo toqué, mi relación con Telefe está todo bien y sigo haciendo los programas de Telefe y ellos son flexibles. Veremos cómo seguimos trabajando juntos de ahora en más".