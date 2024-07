Cristian U apuntó contra Furia tras rescindir su contrato con Telefe: "Esa máquina te inventó"

“Uno sabe lo que va a cobrar antes de entrar al reality y sabe lo que dice el contrato”, agregó y remarcó: “Telefe te hizo este monstruito facturador que sos hoy. Tenés que dar lo que corresponde porque esa máquina fue la que te inventó”.

Después, Cristian U apuntó contra la gente que rodea a los personajes del reality. "Los abogados que te empiezan a rondar te queman la cabeza. Y después los familiares y los amigos del campeón son la peor lacra y basura que podes tener al lado”, señaló.

Por último, opinó de la denuncia de Furia sobre el supuesto fraude que hubo en la votación del reality: “Tenemos que hacernos cargo de que hay veces que perdemos. Va en uno mismo saber decir ‘quizá no tuve lo suficiente para ganar’”.

Furia desilusionó a Gastón Trezeguet en vivo y él tuvo una inesperada reacción: el video

A pesar de que Gastón Trezeguet fue uno de los férreos defensores de Juliana Furia Scaglione durante los siete meses que duró Gran Hermano 2023 en la pantalla de Telefe, tal parece que ese idilio llegó a su fin.

Lo cierto es que en las últimas horas, los dos ex GH protagonizaron un más que tenso momento durante una transmisión en vivo de Instagram, donde Furia insultó a Gastón y terminó abandonando la transmisión. “Hacete el boludo”, le dijo la tatuada al panelista en pleno debate virtual sobre cómo fue manejada la final por parte de Telefe cuando Trezeguet estuvo dentro de la casa allá por 2001.

“No, a mí me decían que como la gente no entendía el juego porque era el primero, entonces me odiaban. Eso me dijeron”, atinó a responder Gastón ante la picante chicana de Furia, quien deslizó filosa: “Me parece que tendrías que haber ganado. Como yo, que salí primera, me pusieron sexta porque tienen ego, vos saliste tercero y agachaste la cabeza simplemente por laburo”.

Gastón Trezeguet y Furia - captura vivo IG.jpg

Claro que inmediatamente remarcó tajante: "cosa que no voy a hacer", frente a lo cual el ex GH2001 retrucó con fina ironía: “Ah, entiendo lo que decís. Que ganaste y te bajaron a propósito”.

Fue tras este ida y vuelta cuando Juliana se molestó con Trezeguet y le respondió iracunda: “Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el pelotudo”, a lo que Gastón volvió a responderle sorprendido: “Pero Juli, cómo lo voy a saber si no estoy ahí sentado contando los votos”.

Y a pesar de que Furia insistió remarcando trabaja ahí adentro, Trezeguet retrucó: “¿Me estás jodiendo?”. “Nada, seguí siendo careta. Mañana en tu programa hablá mal de mí como hacés siempre cuando alguien se enoja con vos y listo”, disparó Scaglione y abandonó la transmisión dejando con la palabra en la boca a quien la defendió a capa y espada durante sus días en la casa más famosa de la televisión.