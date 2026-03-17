"No soy viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, rompió el silencio tras ser liberada

Luego de recuperar la libertad tras haber sido acusada de actuar bajo la modalidad de “viuda negra”, Luciana Martínez rompió el silencio y dio su versión de lo ocurrido, en línea con la estrategia de su defensa.
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Luciana Martínez habló por primera vez tras quedar en libertad junto a su mánager, Cristian Wagner, luego de ser acusados de robarle a un turista norteamericano.
Luego de recuperar la libertad tras haber sido acusada de actuar bajo la modalidad de “viuda negra”, Luciana Martínez rompió el silencio y dio su versión de lo ocurrido, en línea con la estrategia de su defensa.
Al descender del auto, Martínez se mostró serena y buscó llevar calma a quienes la siguen: "Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen y apoyan", afirmó al inicio del diálogo con Los Profesionales de Siempre (El Nueve).
En referencia a los días que permaneció privada de su libertad, describió la situación como "un mal sueño o una pesadilla", destacando que su fe fue un sostén durante este tiempo: "Creo en Dios, tengo mucha fe y recé sobre todo para que todo salga bien".
Respecto al acompañamiento legal que recibió, Luciana no dudó en reconocer el trabajo de sus abogados: "Tengo un equipo de abogados que hizo que todo vaya bien y se los agradezco".
Pese a las fuertes acusaciones que motivaron su detención, Martínez negó cualquier implicancia en el caso y desmintió las versiones sobre su supuesta participación como viuda negra: "No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira", enfatizó, marcando distancia frente a los rumores que circularon en medios y redes sociales.
En el ciclo Antes de que sea tarde, Tato Algorta se refirió de manera breve y cautelosa a la situación judicial que enfrenta Luciana Martínez, con quien forjó un vínculo cercano durante su paso por el reality. Fiel a un tono prudente, dejó en claro que prefiere no profundizar ni alimentar el costado mediático de un caso que considera sensible.
“Voy a tomarme cinco minutitos nada más para hablar de un tema que es de público conocimiento y que tiene que ver con nuestra compañera Luciana Martínez, que claramente está viviendo y estamos viendo una situación que no es para nada linda, una situación bastante confusa, de la cual no me parece que está bueno en este momento estar opinando o queriendo hacer un show de esto”, expresó en el canal de streaming de Multitalent TV.
El uruguayo remarcó que el tema debe resolverse en el ámbito judicial y llamó a la cautela a la hora de opinar: “La realidad que está la Justicia, por suerte, manejando el tema, viendo y resolviendo. Así que no es momento de dar mucha opinión, es un tema que es realmente confuso, es un tema que realmente a mí, en mi caso personal, me pone muy pero muy triste, porque es una persona que compartió una experiencia muy fuerte con la que tenemos un cariño súper lindo por todo lo que vivimos adentro de esa casa, una de las experiencias más fuertes de nuestra vida”.
De esta manera, Algorta eligió tomar distancia del conflicto y evitar cualquier tipo de especulación pública, aunque dejó en evidencia su preocupación por el difícil momento que atraviesa su excompañera del reality de Telefe.