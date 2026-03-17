"No soy viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, rompió el silencio tras ser liberada

Pese a las fuertes acusaciones que motivaron su detención, Martínez negó cualquier implicancia en el caso y desmintió las versiones sobre su supuesta participación como viuda negra: "No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira", enfatizó, marcando distancia frente a los rumores que circularon en medios y redes sociales.

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Qué dijo Tato Algorta sobre Luciana Martínez

En el ciclo Antes de que sea tarde, Tato Algorta se refirió de manera breve y cautelosa a la situación judicial que enfrenta Luciana Martínez, con quien forjó un vínculo cercano durante su paso por el reality. Fiel a un tono prudente, dejó en claro que prefiere no profundizar ni alimentar el costado mediático de un caso que considera sensible.

“Voy a tomarme cinco minutitos nada más para hablar de un tema que es de público conocimiento y que tiene que ver con nuestra compañera Luciana Martínez, que claramente está viviendo y estamos viendo una situación que no es para nada linda, una situación bastante confusa, de la cual no me parece que está bueno en este momento estar opinando o queriendo hacer un show de esto”, expresó en el canal de streaming de Multitalent TV.

El uruguayo remarcó que el tema debe resolverse en el ámbito judicial y llamó a la cautela a la hora de opinar: “La realidad que está la Justicia, por suerte, manejando el tema, viendo y resolviendo. Así que no es momento de dar mucha opinión, es un tema que es realmente confuso, es un tema que realmente a mí, en mi caso personal, me pone muy pero muy triste, porque es una persona que compartió una experiencia muy fuerte con la que tenemos un cariño súper lindo por todo lo que vivimos adentro de esa casa, una de las experiencias más fuertes de nuestra vida”.

De esta manera, Algorta eligió tomar distancia del conflicto y evitar cualquier tipo de especulación pública, aunque dejó en evidencia su preocupación por el difícil momento que atraviesa su excompañera del reality de Telefe.