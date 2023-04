Noelia Marzol habló de la decisión que tomó Ramiro Arias y los dejó al borde del divorcio

Embed

“Él nunca me avisó que llegó a casa con los nenes. Yo lo llamaba, lo llamaba y él no me respondía”, dijo entre enojada y sorprendida mientras su esposo re reía de la situación.

Si bien ella decidió comunicarse con la guardia del barrio en el que vive, y les pidió que se acerquen a su lote, el arquero no le respondió, y la preocupación estaba en alza.

“Me agarró como un ataque, se me empezó como a cerrar el pecho, empiezo a llorar, vengo rápido, puse en riesgo mi vida les diría. Cuando llego, nada, el señor estaba tirado en el sillón, no quería responder el mensaje, no quería responder el teléfono. Tranquilo amigo, no pasa nada”, dijo.

“Juro por Dios que estuve a dos minutos de pedirle el divorcio y le aclaró al futbolista que estaba “en capilla”", concluyó.

Noelia Marzol les contestó a quienes la atacaron por un video de sus hijos dándose un beso: "Perversos"

Hace unos días, Noelia Marzol subió a su cuenta de Instagram un tierno video de sus hijos, Donatello y Alfonsina, dándose besos y demostrándose amor.

En los comentarios, la actriz recibió mensajes muy afectuosos y duras críticas. Algunos usuarios cuestionaron que el niño, de casi 2 años, le diera besos en la boca a su hermanita, que tiene 2 meses.

Ante el revuelo, Marzol grabó un profundo descargo y les contestó a los haters. “Están sexualizando un acto de un nene de 1 año, cuando en realidad él no sexualiza. Es un poco perverso que piensen eso y los vean como adultos”, expresó.

"Ese beso mi hijo lo hizo desde el amor más puro. Hubiera sido diferente si un adulto le daba un beso en la boca a mi hijo. ¿Pero a la hermana, teniendo 1 año y 2 meses?", siguió.

Al finalizar, Marzol enfatizó que entiende que cada familia tiene sus propias reglas. "Por ahí, vos como mamá, no lo elegís, y le querés enseñar desde chiquito a tu hijo que no le de besos en la boca a la hermana, pero la mamá soy yo. Yo vi el video y me derretí", concluyó.