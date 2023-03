Noelia Marzol les contestó a quienes la atacaron por un video de sus hijos dándose un beso: "Perversos"

Embed

Ante el revuelo, Marzol grabó un profundo descargo y les contestó a los haters. “Están sexualizando un acto de un nene de 1 año, cuando en realidad él no sexualiza. Es un poco perverso que piensen eso y los vean como adultos”, expresó.

"Ese beso mi hijo lo hizo desde el amor más puro. Hubiera sido diferente si un adulto le daba un beso en la boca a mi hijo. ¿Pero a la hermana, teniendo 1 año y 2 meses?", siguió.

Al finalizar, Marzol enfatizó que entiende que cada familia tiene sus propias reglas. "Por ahí, vos como mamá, no lo elegís, y le querés enseñar desde chiquito a tu hijo que no le de besos en la boca a la hermana, pero la mamá soy yo. Yo vi el video y me derretí", concluyó.

Noelia Marzol contó lo difícil que fue tener un bebé prematuro: "Tuve que..."

El 21 de diciembre de 2022, Noelia Marzol se convirtió en madre por segunda vez junto a su esposo, el futbolista Ramiro Arias. La bailarina, quien ya era madre de Donatello, de apenas un año y medio de vida, dio a luz a Alfonsina.

Y ahora, la actriz habló en Agarrate Catalina y, no solo contó si quiere tener más hijos, sino que también reveló algunas de las desventajas de ser madre.

Además, se refirió cómo fue el parto de su primer hijo, ya que fue prematuro y tuvo problemas en su nacimiento. "Donatello estuvo en Neo muchos días, lo de él fue muy fuerte, además de ser prematuro tuvo otros problemas en su nacimiento y fue muy difícil, la pasamos muy mal y todas las experiencias son muy diferentes", contó sin dar más detalles sobre el tema porque no quería dar ningún tipo de "morbo".

"Con Donatello elegí hacer terapia después de pasar tanto tiempo por neonatología para no pasarle mis miedos a él y ser una mamá sobreprotectora. Pasar por el embarazo y tener hijos te cambia todo, no solo te cambia el cuerpo, te cambia la forma de ver la vida, cómo te sentís, todo", reveló Marzol.

Sobre el embarazo de su hija menor, admitió: "Después con Alfonsina fue muy distinto, estuve mucho más tranquila y más atenta porque se me quiso adelantar. Es una cuestión física mía. Aunque sostengo que la actividad física durante el embarazo da muchísimas satisfacciones y es muy saludable. Tuve un problema físico pero es aparte".