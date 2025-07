La furiosa reacción de Wanda Nara con Marley por su entrevista a Mauro Icardi

Respecto a la presencia de Susana Giménez en la entrevista con el futbolista, Debarbieri aclaró: “No habría participado. Ella tuvo códigos, Marley, calladito, le hizo la nota. Susana decidió abrirse y Marley fue en busca de esta nota”.

Más adelante, Luis Bremer aportó información desde la producción del programa: “Él nos invitó al partido y al entrenamiento. Es mentira que lo habíamos tenido en mente, fue súper amable y también los del club”.

Finalmente, el periodista deslizó una versión que podría cambiar el enfoque de la entrevista: "La versión de esta nota es que Galatasaray habría pagado cien mil euros por esta nota para limpiar la imagen de Mauro en la Argentina".

El polémico plan de Mauro Icardi que pondría en jaque a Wanda Nara

Mientras el conflicto mediático y judicial que involucra a Wanda Nara sigue escalando, Mauro Icardi estaría diseñando una maniobra que buscaría incomodarla o ejercer presión en medio de la disputa.

La expareja atraviesa actualmente un proceso de divorcio en Italia, además de protagonizar varios cruces relacionados con bienes compartidos, la custodia de sus hijas Francesca e Isabella, y diferencias económicas. En ese marco, algunas decisiones recientes que habría tomado el delantero estarían intensificando el enfrentamiento, según reveló Pepe Ochoa en SQP (América TV).

"Dos fundaciones recibieron un mensaje de Mauro Icardi, en el que decía que quería donar parte de la ropa de Wanda y de sus hijos varones, con la excusa de: 'Acá ya no vive nadie y no van a volver, y hay muchas cosas, no sobra el espacio'. También incluiría parte de las carteras de Wanda que tiene en Argentina", relató el conductor que reemplaza temporalmente a Yanina Latorre.

Por otro lado, mientras Icardi disfruta de su relación en Turquía, Ochoa aclaró que la China Suárez no estaría involucrada en esta polémica decisión: "Tengo entendido que la China no tiene nada que ver con este arrebato de Mauro".