Filtran video de Luciana Martínez de Gran Hermano en una situación con el turista que la complica

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En paralelo, este lunes por la tarde, la ex participante del reality brindó su declaración indagatoria y sostuvo la misma postura que su abogado defensor, Carlos Telleldín. Frente al juez Alfredo Godoy, afirmó que fue ella quien resultó perjudicada en el episodio y denunció haber sufrido un presunto abuso sexual, además de asegurar que en un momento fue encerrada dentro del baño de la habitación.

A pesar de su testimonio, la situación judicial de Martínez y Wagner continúa siendo comprometida. Uno de los puntos más delicados es que en el domicilio del representante fueron encontrados el pasaporte y un reloj Cartier pertenecientes al denunciante.

Desde la defensa explicaron que dichos objetos llegaron allí en medio del “incidente”, cuando Wagner intervino para asistir a Luciana Martínez. Ahora, la Justicia deberá establecer si se trató de un robo planificado o si, como sostiene la joven, todo ocurrió en el marco de una huida desesperada tras una situación de violencia.

Luciana Martínez, su manager y el turista ingresando a la habitación del hotel - captura

Cuál fue el impactante detalle que llamó la atención de Luciana Martínez en su presentación en Gran Hermano

Tras la detención de Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, el pasado fin de semana al ser acusada de robo bajo la modalidad conocida como viuda negra por un turista estadounidense que conoció en un boliche de Palermo, en las redes sociales se viralizó un detalle particular del video de su presentación al momento de ingresar en el reality de Telefe.

Varios usuarios destacaron el fragmento del testimonio donde la ex GH hace referencia a su familia y remarca que dos de sus siete hermanos estuvieron presos y que ellos le habían enseñado "lo que no está bien".

“Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos, dos de ellos estuvieron presos, gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien”, se la escucha decir en la grabación.

Y la nacida en Santa Cruz agrega sobre su profesión y estado sentimental: "Soy bailarina, asesora de imagen, soy administrativa, profe de baile y mamá de un perro que es Teodoro. Estoy soltera pero me siento atraída por muchos hombres, siempre tuve parejas a distancia".

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Así, las cosas en medio de su actual y compleja situación, desde el mundo 2.0 los usuarios recordaron ese fragmento y no dudaron en cuestionar a Martínez.

"No aprendió nada”, “No mintió, le enseñaron lo que no está bien y ella se lo aprendió a la perfección”, “Me parece super triste que teniendo una historia tan fuerte de vida termine así”, fueron algunos de los tantos mensajes que se visibilizaron en las redes al detectar ese particular detalle en su testimonio antes de ingresar a la famosa casa.

Lo cierto es que el turista que denunció a a la exhermanita relató que había ido al hotel donde se hospedaba acompañado por Martínez y su manager, y cuando se despertó horas después notó que le faltaban varios elementos personales como el pasaporte, su reloj digital y ropa interior.