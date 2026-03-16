El impactante detalle que llamó la atención de Luciana Martínez en su presentanción en Gran Hermano: "Presos"

“Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos, dos de ellos estuvieron presos, gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien”, se la escucha decir en la grabación.

Y la nacida en Santa Cruz agrega sobre su profesión y estado sentimental: "Soy bailarina, asesora de imagen, soy adminitrativa, profe de baile y mamá de un perro que es Teodoro. Estoy soltera pero me siento atraída por muchos hombres, siempre tuve parejas a distancia".

Lo cierto es que tras conocerse de su detención acusada de ser viuda negra, en las redes los usuarios recordaron ese fragmento donde sostuvo haber aprendido lo que no debía hacer en la vida.

"No aprendió nada”, “No mintió, le enseñaron lo que no está bien y ella se lo aprendió a la perfección”, “Me parece super triste que teniendo una historia tan fuerte de vida termine así”, fueron algunos de los mensajes que se visibilizaron en las redes al detectar ese particular detalle en su testimonio antes de ingresar a la famosa casa.

Embed

El inquietante dato que reveló Ángel de Brito sobre Luciana Martínez de Gran Hermano tras ser detenida

Desde su cuenta en X, Ángel de Brito aportó una información clave sobre Luciana Martínez al asegurar que el robo por el que la ex Gran Hermano fue imputada no habría sido un hecho aislado.

“No fue el único ilícito. Luciana de Gran Hermano había robado a otros hombres”, describió el conductor de LAM (América Tv) en su cuenta en la red social.

Esta revelación abrió nuevos interrogantes alrededor del caso por el que Martínez fue detenida junto a su manager acusada de robo de un turista estadounidense bajo la modalidad viuda negra y dejó planteada la posibilidad de que existan otras víctimas.

El dato revelado por Ángel de Brito suma aún más gravedad a la causa, ya que sugiere que podrían haber ocurrido otros hechos similares que todavía no salieron a la luz.

En tanto, La situación judicial de la ex Gran Hermano podría complicarse aún más en caso de que aparezcan nuevas denuncias o víctimas vinculadas a los presuntos robos mencionados por el periodista.