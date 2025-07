Polémica decisión de Benjamín Vicuña sobre el viaje de la China Suárez con sus hijos a Turquía

Asimismo, también se supo que el chileno se habría enterado de los planes de la China de mudarse al país de Europa del este con sus hijos a través de los programas dedicados al espectáculo, lo que lo habría llevado a tomar esa tajante decisión.

“La China se va a ir a vivir a Turquía con Mauro, con sus dos hijos menores”, había anunciado la semana pasada Angie Balbiani en Puro Show (El Trece) en referencia a Magnolia y Amancio. Al tiempo que sobre la situación de Rufina, la hija mayor de la actriz con Nicolás Cabré, sumó: “Su hija mayor, la que comparte con Cabré, va a terminar el año lectivo en Argentina y después, autorizada por Cabré, se va a ir a vivir a Turquía, con la condición de que una vez por mes se vean. O porque viaje él, o porque viaje ella”.

El polémico like de Benjamín Vicuña que encendió un escándalo contra la China Suárez

El pasado Día del Padre, Benjamín Vicuña compartió una jornada familiar junto a sus cinco hijos: Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita, y Magnolia y Amancio, nacidos de su vínculo con Eugenia La China Suárez.

El actor chileno publicó en redes sociales una emotiva imagen del almuerzo familiar, en la que se lo ve sonriente junto a los cinco niños. La postal fue celebrada por sus seguidores, superó los 1700 comentarios y recibió cientos de mensajes de felicitación.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue un “me gusta” que Vicuña le dio a un comentario que cuestionaba la figura materna de la China Suárez. “Los nenes más pequeños se ven más felices con él que con la mamá”, escribió una usuaria. La reacción del actor a ese mensaje fue interpretada por muchos como una señal de aprobación.

Si bien Vicuña no respondió directamente a otros comentarios similares, el posteo acumuló varios mensajes en el mismo tono, como: “La felicidad en la cara de Magnolia y Amancio cuando están con su papá, cosa que con la mamá no pasa”. No obstante, el actor también interactuó con comentarios más conciliadores, como uno que destacaba la buena relación entre los hermanos: “El amor de los hermanos, se nota que ambas madres no les llenan la cabeza”, al que respondió con un corazón.

La interacción del actor con este tipo de mensajes generó debate en redes, especialmente entre los seguidores de la China Suárez y quienes consideran que las diferencias entre adultos no deberían exponerse públicamente cuando hay menores involucrados.