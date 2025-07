Santiago del Azar se cansó y apuntó con todo contra Melody Luz por tratarlo de "violento”

Luego, reafirmó su postura: “Creo que las mujeres tienen todos los derechos y me parece muy bien que sea así, pero me parece que los hombres también los tenemos. Y vengo a defender eso, vengo a defender mi nombre”.

En ese marco, explicó por qué eligió hablar públicamente: “Porque me cansé. No vengo a juzgarla, ni a querer hacerla quedar mal a ella. Vengo a hablar con la verdad, como fue, y vengo a expresar lo que siento, nada más que eso”.

También relató que intentó mantenerse en silencio, pero una imagen fue el detonante: “Yo pensé que en algún momento iba a poner un freno y no lo puso. Ayer me llegó justamente esta captura de pantalla y yo la vengo cuidando desde que terminó todo, vengo cuidando un montón de cosas porque soy así, porque siempre cuido mucho y quería seguir con eso, pero ayer cuando me llegó esta imagen dije ‘basta, ya está’”.

Más adelante, Del Azar se refirió a las contradicciones en el relato de su expareja: “Escuché toda la nota, donde ella dice no fue violento, pero me pateó la puerta. Impulso violento. Entonces, ¿en cuál quedamos? ¿Fui violento? ¿No fui violento? ¿Fui agresivo? ¿No fui agresivo? ¿Soy impulsivo? Un montón de adjetivos que me quiere definir como persona. Yo tengo bien en claro quién soy y justamente vengo a defender eso. Todos esos adjetivos en los cuales ella me apunta, ninguno de esos soy. O sea, medio impulsivo, re. Buenísimo. Pero impulsivo hasta ahí. No llegando a violencia, no llegando a agresividad. Y encima, me habla de inseguro. Sí, obvio, todos tenemos algo de inseguridad, eso es verdad, pero esa inseguridad crece con determinadas cosas que pasaron en la relación, que hicieron que esa inseguridad crezca”.

Reconoció que desde un principio entendía la complejidad del vínculo: “Yo sabía dónde me metía, yo sabía que estaba empezando una relación con una persona que recién acababa de terminar, con una familia, con una hija, todo eso yo ya lo sabía, yo lo tenía muy metido adentro, pero un montón de cosas pasaron en esa relación que hicieron que yo sea mucho más inseguro y que sabía cómo iba a terminar”.

También cuestionó una frase de Melody que lo marcó: “Ella dice ‘lograste lo que querías’, no, ‘vos lograste lo que querías’. Yo logré que vos te vayas, yo no quería que vos te vayas, o sea, yo no quería que me dejes, no era así”.

“Desde que estuve con ella del día uno, la cuidé, la acompañé en el proceso, me he bancado lágrimas, me he bancado lágrimas de cuando él se fue con una mujer a un campo y me he bancado que me llore todo una noche, porque supuestamente lloraba por la hija. Le digo ‘vos no estás llorando por tu hija, estás llorando por él’. No, ves que no te das cuenta que estoy llorando por mi hija’... Y está llorando porque él se fue con una mujer a un campo”, cerró Santiago sobre el episodio que le abrió los ojos sobre Melody y Alex.

Embed

Mariana Nannis le puso un apodo humillante a Melody Luz y la fulminó: "Es una..."

Mariana Nannis volvió a quedar envuelta en la polémica luego de lanzar filosas declaraciones contra Melody Luz. A través de una serie de audios enviados al conductor Matías Vázquez para el programa Puro Show (El Trece), la mediática apuntó con dureza contra la pareja de su hijo Alex Caniggia, a quien tildó de "fiestera", le adjudicó un apodo despectivo y la criticó sin reservas.

El enojo de Nannis se desató porque, según explicó, Melody se sintió aludida por una broma que publicó en redes sociales. Frente a esa reacción, Mariana no dudó en calificarla de “descerebrada”.

En cuanto al conflicto que también alcanzó a su hija, la mediática salió en defensa de Charlotte con una afirmación tajante: “A Charlotte no le gusta pelear. No es conflictiva. Le compraba regalos, le traía de todo a la bebé”.

A continuación, reveló cómo apodó a Melody y sumó una nueva acusación: “Con mis hijos siempre fui generosa y por suerte eso lo aprendieron. Charlotte me dijo que ‘La pulga’ tenía malos tratos con ella”.

En la misma sintonía, Charlotte también habría manifestado su disgusto con Melody. “La gente normal no deja con una mucama a la hija y se va a trabajar y se la saca de encima. Esta pulga es conflictiva. No la veo a mi hija peleando con nadie”, expresó Mariana en nombre de su hija.

Según relató Nannis, solo tuvo un único encuentro cara a cara con la bailarina, pero eso bastó para marcar la relación entre ambas. “Yo no le hice nada. A esta pulga la vi una sola vez en mi vida que vino a mi casa, se las agarró conmigo diciendo cualquier cosa pero no contó la verdad... Si tiene que hablar, que hable, y que diga la verdad”, lanzó.

En ese contexto, apuntó directamente contra Melody y sostuvo que manipula el relato según le conviene: “No dice la verdad, dice lo que le conviene, pero no es así. Si vos querés contar, contá toda la historia. No cuentes un poquito de la historia”.

Mariana también trazó una comparación con las otras parejas anteriores de su hijo, con quienes asegura haber tenido buen vínculo. “Ella entró a mi casa como rara, no sé, no me pareció como normal. Mira que yo me llevo re bien con todas... Me llevo bien con Macaggi, que salió con Alexander. La adoro, me parece muy buena persona. La quiero mucho. Nunca tuve ningún problema con ella. Tampoco con Macarena, la segunda novia de Alexander, Macarena Herrera. La adoro”.

Luego, dejó una pregunta que refuerza su postura: “¿Cómo puede ser que tengo relación con todas las ex novias de Alex y me llevo súper bien y con esta piba no? Yo no soy la conflictiva. Si lo fuera, me llevaría mal con todas”.

Sobre el final, Mariana defendió su tipo de humor y volvió a cargar con dureza: “No me parece venir a atacarme a mí cuando el mensaje no era para ella. Se ve que no conoce mi humor. Mi humor es muy ácido y esta pulga no entendió mi humor. Pero claro... ¿cómo va a entender mi humor si es una descerebrada?”.

Finalmente, lanzó una acusación aún más fuerte, apuntando también al entorno de Melody: “El cocinero es una víctima de esta pulga igual que mi hijo... Son dos víctimas de ella. Los usa para donde quiere, y para como quiere ella”.

“Hoy está con uno, mañana está con otro y después si puede está con los dos, porque esta es fiestera. Ella hace lo que quiere con los dos. Los dos son víctimas de ella, de esta pulga”, concluyó furiosa.