Yanina Latorre cuestionó el gesto de Marcelo Tinelli con Flor de la V: "Yo creo que él..."

“Cuando vos firmas, firmas con LaFlia, no con Marcelo, pero él no debería mostrar tanto viaje porque hay gente que no cobró los sueldos y son laburantes”, remarcó Yanina sobre su accionar y lo de mal gusto que le parece que siga haciendo posteos en las redes sociales, algo a que acostumbra.

Lo cierto es que, hasta el momento, Tinelli no realizó declaraciones públicas sobre el tema. Solo se expresó a través de su canal de WhatsApp y en historias de Instgram, domde negó que la productora estuviera por cerrar. Caso contrario, continuó mostrando su rutina plagada de viajas y buen vivir con total normalidad, algo que Yanina consideró de mal gusto.

Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores al revelar, en su canal de difusión de WhatsApp, un mensaje privado que le envió Flor de la V, en el que la conductora lo increpó duramente reavivando un viejo enfrentamiento.

Todo comenzó cuando, en su programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Flor se refirió a la posible desaparición de LaFlia, la productora del Cabezón, algo que él salió a desmentir, explicando que se trata de un proceso de "reestructuración de personal, como lo hacen tantas empresas en el país".

Ante los comentarios que se hicieron públicos y generaron un gran impacto, Tinelli decidió escribirle por privado para entender el motivo de sus críticas: "Le escribí de muy buena manera, porque le tenía un gran cariño, le había dado trabajo muchos años. No entendía por qué tanto resentimiento", expresó el conductor en redes. Y agregó sobre la respuesta que lo desconcertó: "Cuando me contestó, entendí que hay personas que se quedan dolidas por cosas que uno ni se entera".

Lejos de quedarse con ese mensaje, decidió exponerla públicamente con un desconcertante mensaje que los llevaba a una interna del pasado: "Hola Marcelo, ¿cómo estás? Si me tenías cariño lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. No hiciste más que meterme el dedo en el culo desde que asumiste. Igual no soy rencorosa".

El cruce dejó al descubierto tensiones no resueltas entre ambos y abrió un nuevo capítulo en una relación marcada por reproches y viejas heridas del pasado.