Polémica con Rocío Oliva: fue acusada de lucrar con la muerte de una amiga y su defensa indignó a todos

La convocatoria Rocío consistió en un partido en homenaje a Gómez. "Relámpago de fútbol femenino a beneficio. Un año sin Juli, jugamos al fútbol por ella”, decía flyer del evento, que tenía un costo de mil pesos para anotarse y prometían sortear regalos entre los participantes.

La iniciativa de la ex de Maradona provocó el enojo de Marisa, la madre de la jugadora que perdió la vida. "Me dolió el corazón porque yo vengo luchando con tanto amor para que la imagen de mi hija quede bien alta. Ver eso tan bizarro.... me dolió profundamente”, manifestó, en diálogo con Bien de mañana (El Trece).

La respuesta de Rocío no se hizo esperar. “No sé quién es la señora. Mañana como mucho se le termina la fama”, retrucó la rubia y provocó más enfado en la madre de Gómez. "¿Qué no sabe quién soy esta chica? Bueno, lo lamento por ella. Soy la mamá de Juliana Gómez, tu compañera que murió, y vos viste cuando murió, iba en el auto adelante tuyo”, le contestó Marisa, indignada con sus declaraciones.

La foto y doloroso mensaje de Rocío Oliva por la muerte de Diego Maradona

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años y por la causa quedaron confirmados como imputados ocho personas que irán a juicio oral acusados de "homicidio simple con dolo eventual".

En este sentido, al cumplirse mil días de la muerte del astro del fútbol, Rocío Oliva, última pareja del Diez, compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para recordarlo.

La rubia eligió una imagen de los dos en un avión tomados de la mano y ella sentada sobre las piernas del ex futbolista cuando estaban aún juntos.

"1000 días no son suficientes para olvidar al Puru", expresó en la emotiva imagen Rocío Oliva junto el emoji de un corazón roto.

Cabe recordar que Rocío y Diego estuvieron juntos desde 2012 hasta 2018, marcando una relación muy importante en la vida del ex futbolista.