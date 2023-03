Rocío Oliva confesó que irá por la presidencia de River y se refirió al drama que atraviesa el fútbol femenino

Embed

"Diego me enseñaba a patear tiros libres por horas enteras, el me apoyaba mucho y me iba a ver a todos los partidos", dijo y aseguró que "no era machista en el fútbol, el amaba el fútbol y cuándo amas el fútbol no hay géneros".

"Hoy en los clubes hay un 80% hombres", dijo la deportista que hoy juega en Chacarita, "un club que nos abrió las puertas a todas nosotras".

Mientras se prepara para ocupar la presidencia de River, club en el que trabaja hace años para poder ocupar cargos que le permitan realizar cambios importantes con respecto al fútbol femenino, la también periodista deportiva visitó el piso de América con Aldana Vargas, una de las sobrevivientes del trágico accidente que sufrieron las deportistas del club Argentino de Merlo, quienes aún hoy están a la deriva, sin club ni nadie que las proteja.

Rocío Oliva confesó cómo se llevaba con el Clan Maradona y contó a qué se dedica actualmente

En una nota con Intrusos (América TV), Rocío Oliva habló de su relación con el clan Maradona, que es prácticamente nulo después de la muerte del ídolo de los argentinos.

"Con las hermanas de Diego hablo cada tanto. Nos saludamos en alguna fecha especial, pero no nos vemos", precisó la rubia, quien se distanció del ex DT de la Selección en 2018.

Al ser consultada sobre su presente profesional, Oliva indicó que está abocada de lleno a su emprendimiento. "Tengo tres academias de fútbol para nenas", reveló.

La ex pareja de El Diez explicó que esa actividad de demanda mucho tiempo. Por esa razón, se alejó un poco de la exposición mediática. "Hay que estar. Empezamos ahora. Hay que renovar, estar detrás de la publicidad, hacer muchas cosas", detalló.

Al finalizar, Oliva recordó al ídolo mundial. "Hasta el día de hoy, fue el amor de mi vida. Quizás mañana encuentro a un hombre, me enamoro y formo una familia. Pero hasta hoy, (Diego) fue el amor de mi vida", sostuvo.