Polémico audio de la madre de Agostina Spinelli sobre la salud de Furia y sus privilegios en Gran Hermano

“La verdad qué querés que te diga. Estaba mirando que Furia dejaba la casa porque estaba enferma, esperemos que no salga nada malo porque más allá de una jugadora es una persona y esperemos que salga todo bien. Pero me dio mucha risa ver que hasta Del Moro llamó a la hermana (Coy) el viernes para que esté tranquila”, expresa Silvina Ríos en el mensaje que se exhibió al aire en el ciclo radial Mitre Live.

Embed

Y recordó: “El día que salió Agostina con ese ataque de nervios, que a Del Moro mucho no le gustó porque dijo que eso opacaba la salida de Lisandro, que en realidad Agostina no quería estar un minuto más y si no hablaba ahí se tenía que comer un día más y yo sé que alguno a lo mejor no le gustó".

"Me estaba riendo pero creo de impotencia porque a mí nadie me llamó cuando Agostina salió. Yo estuve muy preocupada el día que salió mi hija. Nadie me decía nada, recién a las cuatro de la mañana hablé con una persona de adentro del estudio que ni me acuerdo quién era”, continuó picante la mamá de Agostina.

“A mí no me llamó ninguna productora, Del Moro menos, o sea que fijate que no a todos miden con la misma vara. Y sí, más vale que me dio bronca. Y ahora estoy viendo que Furia volvió", remarcó la madre de la ex GH.

"Dios quiera que no tenga nada y ojalá que esté bien de salud que es lo importante. Pero lo demás no sé qué decirte porque siento que no a todos miden con la misma vara, esa es la realidad”, cerró la mujer indignada.

agostina gran hermano.jpg

Gran Hermano: Furia reveló que se hizo un análisis para saber si tiene leucemia

Juliana Furia Scaglione abrió su corazón en charla con Bautista Mascia y Mauro Dalessio en la cocina de la casa de Gran Hermano, Telefe, y por primera vez contó que podría tener leucemia y espera en las próximas 48 horas el resultado de los análisis médicos que se realizó.

"En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia, o sea...", reveló la tatuada ante la atenta mirada de sus compañeros, en un video que se conoció en las últimas horas desde las redes sociales.

Embed

La participante siguió con mucha entereza y se mostró fuerte anímicamente pese al temor por el resultado que podría arrojar los estudios médicos: "Hoy debería estar tirada ahí pensando que me puede agarrar una poron.. que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre".

"Ponele, vamos a llevar al extremo mi estudio... ¿Yo estoy mal? No. Vos cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque sino te empezas a enojar con vos mismo, te aflojas por dentro", continuó con mucho positivismo.

"Creo que soy un gran ejemplo hoy de lo que me está pasando. Y tengo que esperar 48 horas para que me digan qué mier.. tengo", finalizó Furia.