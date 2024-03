Así fue la salida de Agostina de la casa de Gran Hermano tras la dura pelea con Furia

“La verdad que tenés que tener una cabeza impresionante acá adentro. La fortaleza que maneja esta piba es increíble. Es decir, es algo que nunca vi en mi vida”, dijo la joven en el confesionario.

Al finalizar el video, Laura Ubfal reflexionó sobre esta decisión con la que Agostina se marginó del certamen, aún cuando el público le había mostrado su apoyo con solo el 4 por ciento de los votos en contra. “Yo creo que se quiso ir”, señaló.

“La verdad que es una jugada histórica para Gran Hermano. A vos te saca, porque te saca la gente con un porcentaje muy alto, y a vos te destruye. Esa es la realidad”, indicó la analista.

“Yo creo, Agos, que vos podías haber seguido. El tema es, hubo conductas muy distintas. Vos te enfrentaste a Furia y Licha nunca la enfrentó”, explicó Ubfal.

Furia analizó el juego y expuso su mayor error en Gran Hermano: "Maquiavélica"

Luego de que Lisandro Navarro haya sido eliminado y que Agostina Spinelli decidiera irse de Gran Hermano, Juliana 'Furia' Scaglione analizó su juego y admitió un error que cometió.

El lunes, además, ingresaron dos exparticipantes y cinco nuevos jugadores a la casa más famosa del país. En ese contexto, Furia destacó -en una charla con Rosina Beltrán cerca de la pileta- que los últimos concursantes entraron en un momento clave del juego: “Entran después de una salida re maquiavélica”.

Y aseguró: “No digo que no me puse contenta, porque por un lado sentí paz, pero me re golpeó la situación en general”.

Acto seguido, Furia se refirió a la cena de nominados que compartió con Agostina, Lisandro y Virginia Demo: “La cena del sábado me pegó cuatro cachetazos en la cara. No daba, no daba para haberme sacado tanto y gritarle en la cara”.

“No sabes cómo se reía la mina”, contó Furia, y Virginia, que estaba en la pileta, acotó: “Ustedes cuando lo vean de afuera lo van a entender. La cara de ella y el modo era espantoso, super feo”.