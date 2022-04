Qué dijeron Silvina Luna y Martín Salwe de su noche en la suite de El hotel de los famosos

La actriz ganó el desafío y eligió, como no podía ser de otra manera, a Martín, con quien ya vienen teniendo una buena química y se habían besado.

Qué dijeron Silvina Luna y Martín Salwe de la noche en la suite

Tras conocerse las imágenes de la apasionada noche, Silvina Luna y Martín Salwe reflexionaron en cámara de lo que sintieron en ese momento de intimidad en el reality.

"Ahí calentita, un poco de cariño. La estoy pasando muy bien, como que a medida que fue pasando la noche fui sintiendo una comodidad, me fui aflojando y también me permití recibir cariño, cuchara..", precisó la actriz.

"No te puedo explicar la piel que tiene. Cuando gira y se pone acá en el pecho, oh... No me imaginé que iba a ser así, yo pensé que iba a ser todo mío, cucharita, acariciar, pero no", se sinceró Salwe.