Qué pasó con Tronco el amigo de Alejandro Fantino: ¿Logró entrar al Congreso como Diputado?

Construyó su perfil público a través de Neura, el canal de streaming fundado por Alejandro Fantino, donde se desempeña como conductor y accionista. Su rol le permitió acompañar proyectos de Fantino y mantener su propio espacio en la programación del canal. En junio, recibió en su estudio a Javier Milei, Karina Milei y sus perros, en un programa con el fin de recaudar fondos para refugios de animales.

Otros personajes quedaron afuera como Fernando Burlando, que si bien no logró sumar los votos necesarios para entrar a la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires le ganó a figuras como Florencio Randazzo, o el "Turco" García.

Cómo fue el camino que hizo Virginia Gallardo para llegar a ser diputada

Virginia Gallardo, nacida en Corrientes en 1985, encabezó la lista en Corrientes. La modelo, actriz y vedette reconvertida en dirigente política ha buscado sostener un perfil más moderado durante la campaña, centrado en mensajes de cercanía con los votantes y en su compromiso con las ideas libertarias.

En entrevistas recientes, intentó calmar temores sobre la economía y el dólar, aunque sus dichos generaron controversia al evocar el recuerdo del “corralito” de 2001.

Cursó la carrera de Contadora Pública en la Universidad Nacional del Nordeste, aunque no la finalizó. Su trayectoria ante el ojo público comenzó en los carnavales correntinos, donde fue elegida Reina Nacional del Carnaval en 2007.

También obtuvo otros títulos como Reina Nacional de la Naranja en Bella Vista (2003) y Reina Nacional de la Sandía en Esquina. "Eso es representación local", había dicho hace poco más de dos meses.