Quién es y a qué se dedica Nicolás Trombino, el novio de Jésica Cirio con quien tendrá un hijo

El lunes en el programa LAM (América Tv), Ángel de Brito confirmó la noticia del embarazo de Jésica Cirio, quien está en pareja hace casi un año con un empresario llamado Nicolás Trombino.
Si bien la modelo mantuvo su relación en la más absoluta reserva tras alejarse hace un tiempo del medio, se fueron conociendo distintos datos de quién es el hombre.
Nicolás Trombino es un empresario que se conoce como el actual novio de Jésica Cirio. Tiene 43 años y es propietario de una cadena de supermercados mayoristas.
Trombino, apodado Niki, tiene un perfil bajo, muy centrado en su trabajo. Conoció a Jésica Cirio a través de amigos en común y desde que comenzó la relación, a mediados de 2025, se los vio juntos en eventos y en escapadas a Punta del Este, donde se mostraron muy cariñosos.
En las últimas horas, Jésica Cirio confirmó que está embarazada de su primer hijo con su actual pareja, que es dos años mayor a ella, y que el vínculo atraviesa un buen momento.
Por el momento, la pareja no vive bajo el mismo techo pero no se descarta ese plan a futuro. El empresario vive en la zona de Puerto Madero y es un apasionado del deporte y el cuidado estético.
El empresario, que es padre de un niño de una relación anterior, es fundador y director de OLTI Supermercado Mayorista, que ofrece soluciones para el abastecimiento de negocios, comercios y distribuidores.
"Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años", indicó Cirio sobre su pareja en charla con el programa Desayuno Americano (América Tv).
Jésica Cirio habló este martes en el programa que conduce Pamela David por América Tv y dio sus primeras declaraciones en público tras confirmarse su embarazo.
“Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa ayer lo de Ángel. Me habló el día anterior y se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó la modelo.
“Es un nene. Le conté a Chloé y se puso re contenta. No le había contado a nadie. Estoy de tres meses y una semana, es un nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos”, agregó emocionada sobre la reacción de su hija Chloé, fruto de su matrimonio con Martín Insaurralde, al contarle la novedad.
Cirio contó cómo conoció a su actual pareja y cómo se dio el nacimiento del romance: "Hace menos de un año, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. Veremos con el tiempo ahora. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años", indicó la modelo.
"Vivimos a distancias bastantes grandes y ya se acomodorá en algunas charlas que nos queda por delante. Todo este nuevo camino es por algo y creo que paso a paso más allá de todo lo que me pasó en mi vida, aprendí muchas cosas y me quedan por aprender todos los días", profundizó sobre esta nueva etapa que transitan juntos.