El video de Coti Romero con un productor de un reality: el gesto que desató rumores de romance

El video rápidamente se viralizó y dejó a los seguidores de Coti con más preguntas que certezas.

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Por qué expulsaron a Coti Romero de la Cárcel de los Gemelos

La participación de Coti Romero en el reality español La cárcel de los gemelos terminó de manera inesperada y en medio de un clima de tensión. La correntina fue expulsada del programa luego de un fuerte enfrentamiento con La Palace, otra concursante, en una semana marcada por discusiones con varios compañeros y un episodio conflictivo con Falete. En redes sociales, lejos de mostrarse arrepentida, dejó clara su postura: “No me arrepiento de nada”.

El momento más crítico ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando la tensión acumulada derivó en un choque directo con La Palace que terminó en agresión física. En las imágenes que circularon se observa a Coti discutiendo con un grupo de mujeres, aunque la situación se concentró en una de ellas y pasó rápidamente del cruce verbal al contacto físico.

En medio del caos, la joven lanzó frases durísimas contra sus compañeros: “Son todos unos putos alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá. Esto ya no es un reality, es una mierda”. La transmisión oficial se cortó justo cuando comenzaban los golpes, mientras Juliana “Furia” Scaglione intentaba intervenir. Minutos después, la producción anunció en su cuenta oficial de X la decisión de expulsarla de manera inmediata, sin margen para especulaciones.

Ya fuera del programa, Coti se expresó en Instagram para tranquilizar a sus seguidores y dar su versión: "Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada". Las repercusiones no tardaron en llegar: muchos usuarios comentaron el episodio, algunos incluso celebrando que “se sacó la bronca” y destacando que todo ocurrió el mismo día de su cumpleaños.

Horas más tarde, la exparticipante volvió a dirigirse a su fandom con un mensaje más reflexivo: "Gracias, infinitas gracias a todos por sus mensajes hermosos, los amo hasta el infinito, fue una experiencia completamente nueva y me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer y me llevo gente muy hermosa. A pesar de todo fue muy bueno. y poder levantar nuestra bandera fue lo mejor".

Finalmente, cerró con un agradecimiento especial: "Gracias a los gemelos por la increíble oportunidad. Una semanita distinta, desempolvado a la cuchillera y volvemos a la normalidad. Gracias a mi gente, y a los que me bancaron de corazón (a los que no, también, todo sirve)". Con esas palabras, Coti buscó poner un broche positivo a una experiencia que terminó envuelta en polémica.