Susana Giménez despidió con dolor a Luis Brandoni y lo definió con una frase que emocionó

Así, Susana se unió al coro de voces que, desde distintos rincones del espectáculo, celebraron la vida y la trayectoria de Brandoni, un artista que dejó una huella imborrable en la cultura argentina.

Susana Giménez sobre Brandoni

Cómo despidió Pablo Echarri a Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años sigue dejando huellas profundas en el mundo artístico. Entre los gestos más inesperados estuvo el de Pablo Echarri, quien, pese a los enfrentamientos que mantuvo con el actor a lo largo de los años, eligió despedirlo con palabras cargadas de respeto y emoción.

Lejos de cualquier tono solemne o grandilocuente, Echarri optó por una mirada sincera para recordar a Brandoni, con quien compartió diferencias políticas y discusiones dentro del ámbito actoral.

Afectado, el intérprete habló con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, donde gran parte del programa estuvo dedicado a homenajear al reconocido artista. “Primero, despedirlo con mucho pesar porque siempre lo reconocí como una figura excluyente del arte argentino. Un actor extraordinario, único”, expresó, resaltando su legado en cine, teatro y televisión.

Sin esquivar el pasado, reconoció: “Hemos estado enfrentados. No solo en lo ideológico, sino también en discusiones internas sobre la política de los actores. Sin embargo, siempre fue con altura, defendiendo cada uno su punto de vista”.

Y agregó que “para quienes trabajamos en SAGAI, Beto fue un referente. Tenía un compromiso enorme con el colectivo”. Incluso recordó las tensiones con Interarte, la entidad impulsada por Brandoni: “Fueron discusiones muy álgidas. Nos enojábamos mucho, pero había algo que siempre aparecía después: admiración y también cariño”.

Uno de los momentos más significativos que compartió fue el encuentro que lograron gracias a Carlos Rottemberg, en un intento por “achicar la grieta” dentro del ambiente artístico. “Ahí nos vimos reflejados. Él era tan apasionado como yo”, dijo.

Y concluyó con un mensaje que sintetiza su mirada: “Quiero expresarle todo mi respeto, saludar a su familia y amigos. Era único, inolvidable. No había nadie como él. Podía hacer bondad o maldad con la misma verdad. Le daba espesor a cualquier obra. Era un verdadero grande”.