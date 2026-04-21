Aseguran que Marcelo Tinelli ya se olvidó de Milett Figueroa: quién es la exmodelo que lo habría conquistado

Las pistas no terminan ahí. "El otro se los vio juntos en el recital de Ricky Martin y también estuvo en el cumpleaños de Lolo", señaló Frisciotti, confirmando que la relación ya se muestra en público. “Ya la metió en el círculo familiar”, reaccionó el conductor Matías Vázquez con asombro.

rossana almeyda

Cuál fue la explosiva acusación de Mimi Alvarado contra Milett Figueroa por su relación con Tinelli

La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa continúa dando que hablar y generando nuevas polémicas. En esta ocasión, fue Mimi Alvarado quien decidió alzar la voz con fuertes declaraciones dirigidas contra la modelo peruana y su círculo cercano. "Es una gatúbela", lanzó, dejando claro que su mirada sobre Milett está lejos de ser positiva.

Alvarado puso en duda la versión que Milett dio sobre el final de la relación: "Ella dijo: 'Yo corté la relación'. Ella la cortó, ¿en serio? No me digas. Dudo. Al final no le creí, pues la tipa es actriz. Entonces, en un momento veo que la tipa no me sigue más. Ah, entonces así, vamos a ser perras. Entonces, si ella es perra, yo soy una perra aquella".

Pero sus críticas no se limitaron a la modelo. También apuntó contra la madre de Milett con palabras durísimas: "Su mamá es una atrevida y yo se lo dije a mi Milett, porque esa mujer se atreve a decir que soy una irrespetuosa y bueno, me voy a proteger con anillos, con cosas, porque dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande del Perú. Ella en un momento se atrevió a decir que yo no soportaba a su hija porque estaba enamorada de Marcelo".

La acusación subió de tono cuando Mimi se refirió al pasado de la actriz peruana: "Ella tiene un prontuario muy importante. Yo sé que del mismo país de ella, me dijeron: 'No sé cómo Marcelo está con ella porque esa mina en Perú es gatúbela'. Si esa tipa llega a volver con Marcelo, júrelo por Dios que hay macumba en el medio".

Finalmente, Mimi cerró con una declaración aún más explosiva, reafirmando sus dichos: "Esto te lo juro, mira, por mi nombre entero. María de Santa Gracia Alvarado confirma que Milett le hizo macumba a Marcelo. Lo volvió casi loco, pero no pudo".